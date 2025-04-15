Wohnkomplex Riverside

Riverside ist ein Wohnkomplex im Stadtteil Igalo, nahe der Küste von Herceg Novi und der Promenade der Adria. Das Projekt befindet sich in Meeresnähe und direkt neben dem Institute Dr. Simo Milošević, einem der bekanntesten medizinischen und Rehabilitationszentren Montenegros. Dank der Lage in Igalo eignet sich der Komplex nicht nur für den saisonalen Urlaub, sondern auch für das ganzjährige Wohnen. Der Komplex umfasst Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern. Ein Teil der Residenzen ist zum Meer und zum grünen Teil des Tals ausgerichtet. Über das Projekt: Das Gelände des Komplexes befindet sich auf einem relativ flachen Grundstück, was an der Küste von Herceg Novi selten ist. Die Apartments verfügen über moderne technische Systeme, funktionale Grundrisse und große Fenster, die auf natürliches Licht ausgerichtet sind. Über das Viertel Igalo und Herceg Novi: Igalo gilt aufgrund des flachen Geländes, der langen Promenade und der ganzjährigen Infrastruktur als einer der komfortabelsten Teile von Herceg Novi für das Leben am Meer. Das Viertel ist bekannt für das Institute Dr. Simo Milošević, in dessen Nähe sich Wellnesszentren, Cafés, Restaurants und Spazierwege befinden. Herceg Novi ist eine der grünsten Städte an der montenegrinischen Küste und liegt am Eingang zur Bucht von Kotor. Die Stadt verbindet einen historischen Teil, eine Marina-Infrastruktur, Strände und einen ruhigeren Lebensrhythmus im Vergleich zu Budva. Dank der Nähe zu Kroatien und dem Flughafen Dubrovnik bleibt die Gegend sowohl für den Eigenbedarf als auch für die Vermietung sehr gefragt. Lage: Meer und Promenade von Igalo – wenige Gehminuten entferntInstitute Dr. Simo Milošević – direkt neben dem KomplexRestaurants, Cafés und Geschäfte – im Viertel IgaloZentrum von Herceg Novi – ca. 3 kmPortonovi Resort – ca. 9 kmFlughafen Dubrovnik – ca. 30 kmFlughafen Tivat – ca. 25 kmInvestitionspotenzial: Igalo und Herceg Novi gehören aufgrund des milden Klimas, der ganzjährigen Infrastruktur und der stabilen Mietnachfrage zu den gefragtesten Regionen an der montenegrinischen Küste. Die Nähe zum Institut Igalo, der Promenade und Porto Novi macht Riverside zu einer attraktiven Option sowohl für das Wohnen als auch für Investitionen in Immobilien am Meer.