  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Wohnkomplex Riverside

Wohnkomplex Riverside

Vojvode Luke Vukalovica, Montenegro
von
$181,380
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38124
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 24
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 21.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Adresse
    Vojvode Luke Vukalovica

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Riverside ist ein Wohnkomplex im Stadtteil Igalo, nahe der Küste von Herceg Novi und der Promenade der Adria. Das Projekt befindet sich in Meeresnähe und direkt neben dem Institute Dr. Simo Milošević, einem der bekanntesten medizinischen und Rehabilitationszentren Montenegros. Dank der Lage in Igalo eignet sich der Komplex nicht nur für den saisonalen Urlaub, sondern auch für das ganzjährige Wohnen. Der Komplex umfasst Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern. Ein Teil der Residenzen ist zum Meer und zum grünen Teil des Tals ausgerichtet. Über das Projekt: Das Gelände des Komplexes befindet sich auf einem relativ flachen Grundstück, was an der Küste von Herceg Novi selten ist. Die Apartments verfügen über moderne technische Systeme, funktionale Grundrisse und große Fenster, die auf natürliches Licht ausgerichtet sind. Über das Viertel Igalo und Herceg Novi: Igalo gilt aufgrund des flachen Geländes, der langen Promenade und der ganzjährigen Infrastruktur als einer der komfortabelsten Teile von Herceg Novi für das Leben am Meer. Das Viertel ist bekannt für das Institute Dr. Simo Milošević, in dessen Nähe sich Wellnesszentren, Cafés, Restaurants und Spazierwege befinden. Herceg Novi ist eine der grünsten Städte an der montenegrinischen Küste und liegt am Eingang zur Bucht von Kotor. Die Stadt verbindet einen historischen Teil, eine Marina-Infrastruktur, Strände und einen ruhigeren Lebensrhythmus im Vergleich zu Budva. Dank der Nähe zu Kroatien und dem Flughafen Dubrovnik bleibt die Gegend sowohl für den Eigenbedarf als auch für die Vermietung sehr gefragt. Lage: Meer und Promenade von Igalo – wenige Gehminuten entferntInstitute Dr. Simo Milošević – direkt neben dem KomplexRestaurants, Cafés und Geschäfte – im Viertel IgaloZentrum von Herceg Novi – ca. 3 kmPortonovi Resort – ca. 9 kmFlughafen Dubrovnik – ca. 30 kmFlughafen Tivat – ca. 25 kmInvestitionspotenzial: Igalo und Herceg Novi gehören aufgrund des milden Klimas, der ganzjährigen Infrastruktur und der stabilen Mietnachfrage zu den gefragtesten Regionen an der montenegrinischen Küste. Die Nähe zum Institut Igalo, der Promenade und Porto Novi macht Riverside zu einer attraktiven Option sowohl für das Wohnen als auch für Investitionen in Immobilien am Meer.

Standort auf der Karte

Vojvode Luke Vukalovica, Montenegro
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Alle Nachrichten
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Riverside
Vojvode Luke Vukalovica, Montenegro
von
$181,380
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen