Wohnkomplex Riverside

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Riverside ist ein Wohnkomplex im Stadtteil Igalo, nahe der Küste von Herceg Novi und der Promenade der Adria. Das Projekt befindet sich in Meeresnähe und direkt neben dem Institute Dr. Simo Milošević, einem der bekanntesten medizinischen und Rehabilitationszentren Montenegros. Dank der Lage in Igalo eignet sich der Komplex nicht nur für den saisonalen Urlaub, sondern auch für das ganzjährige Wohnen. Der Komplex umfasst Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern. Ein Teil der Residenzen ist zum Meer und zum grünen Teil des Tals ausgerichtet.
Über das Projekt:
Das Gelände des Komplexes befindet sich auf einem relativ flachen Grundstück, was an der Küste von Herceg Novi selten ist. Die Apartments verfügen über moderne technische Systeme, funktionale Grundrisse und große Fenster, die auf natürliches Licht ausgerichtet sind.
Über das Viertel Igalo und Herceg Novi:
Igalo gilt aufgrund des flachen Geländes, der langen Promenade und der ganzjährigen Infrastruktur als einer der komfortabelsten Teile von Herceg Novi für das Leben am Meer. Das Viertel ist bekannt für das Institute Dr. Simo Milošević, in dessen Nähe sich Wellnesszentren, Cafés, Restaurants und Spazierwege befinden.
Herceg Novi ist eine der grünsten Städte an der montenegrinischen Küste und liegt am Eingang zur Bucht von Kotor. Die Stadt verbindet einen historischen Teil, eine Marina-Infrastruktur, Strände und einen ruhigeren Lebensrhythmus im Vergleich zu Budva. Dank der Nähe zu Kroatien und dem Flughafen Dubrovnik bleibt die Gegend sowohl für den Eigenbedarf als auch für die Vermietung sehr gefragt.
Lage:
Meer und Promenade von Igalo – wenige Gehminuten entferntInstitute Dr. Simo Milošević – direkt neben dem KomplexRestaurants, Cafés und Geschäfte – im Viertel IgaloZentrum von Herceg Novi – ca. 3 kmPortonovi Resort – ca. 9 kmFlughafen Dubrovnik – ca. 30 kmFlughafen Tivat – ca. 25 kmInvestitionspotenzial:
Igalo und Herceg Novi gehören aufgrund des milden Klimas, der ganzjährigen Infrastruktur und der stabilen Mietnachfrage zu den gefragtesten Regionen an der montenegrinischen Küste. Die Nähe zum Institut Igalo, der Promenade und Porto Novi macht Riverside zu einer attraktiven Option sowohl für das Wohnen als auch für Investitionen in Immobilien am Meer.
Standort auf der Karte
Vojvode Luke Vukalovica, Montenegro
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen