Wohnkomplex Boka Verde

Boka Verde — ein moderner Wohnkomplex in Tivat Boka Verde ist ein neuer Premium-Wohnkomplex in einer der begehrtesten Lagen von Tivat, gegenüber dem Župa-Park und nur wenige Minuten vom Meer, dem Stadtzentrum und dem Yachthafen Porto Montenegro entfernt. Das Projekt basiert auf dem „Stadt-Park“-Konzept, das moderne Architektur, Privatsphäre und eine Vielzahl grüner öffentlicher Räume vereint. Der Komplex besteht aus 10 niedriggeschossigen Gebäuden und nur 50 Residenzen, was eine intime Atmosphäre, ein hohes Maß an Komfort und ein Gefühl von Privatsphäre gewährleistet. Das architektonische Konzept wurde vom internationalen Büro Semrén & Månsson entwickelt und ist von der Natur Montenegros inspiriert – einer Kombination aus Meer, Bergen, Naturstein und mediterraner Vegetation. Eine Besonderheit des Projekts ist das vollständig autofreie Innenareal. Alle Parkplätze befinden sich in der Tiefgarage, wodurch der zentrale Bereich des Komplexes als gepflegter Park mit Pool, Ruhezonen und Spazierwegen gestaltet werden konnte. Infrastruktur des Komplexes: Außenpool für Bewohnergepflegter InnenparkKinderspielplatzSportplatz für Outdoor-TrainingRuhe- und Begegnungszonen auf dem GeländeGrillplatz und KaminbereichLandschaftsgestaltung mit automatischem Bewässerungssystemgeschlossenes GeländeTiefgarage mit direktem Zugang zu den GebäudenLadestationen für ElektroautosVideoüberwachung und ZugangskontrolleImmobilientypen: Wohnungen mit eigenem Garten im Erdgeschoss (Garden Apartments)Wohnungen mit begrünten Terrassen (Floating Garden Apartments)Penthäuser mit großzügigen Terrassen und privaten Dachterrassen (Sky Garden Penthouses)Vorteile der Lage: Župa-Park — direkt gegenüberStrand Belane — ca. 600 mStadtzentrum von Tivat — ca. 10 GehminutenPorto Montenegro — ca. 10 GehminutenYachthafen Kalimanj — ca. 5 GehminutenInternationaler Flughafen Tivat — ca. 5 AutominutenInternationale Schulen und Privatkliniken — in unmittelbarer NäheTechnische Ausstattung und Ausbau: Die Wohnungen werden mit hochwertiger Premium-Ausstattung übergeben: Parkettboden in den Wohnräumen, großformatiges Feinsteinzeug, Aluminiumfenster, verdecktes Klimatisierungssystem, Fußbodenheizung in gefliesten Bereichen, Premium-Sanitärausstattung, Glasfaser-Internet und Video-Gegensprechanlage. Boka Verde wurde für diejenigen geschaffen, die eine Kombination aus moderner Architektur, entwickelter Infrastruktur, grüner Umgebung und einer günstigen Lage in einer der dynamischsten Städte Montenegros suchen. Der Komplex eignet sich sowohl für den dauerhaften Wohnsitz als auch als Investition zur Erzielung von Mieteinnahmen. Der Erwerb eines Parkplatzes ist möglich, der Preis beträgt 25.000 Euro.