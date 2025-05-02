Wohnquartier Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$152,569
;
7
ID: 28308
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 41m2, smjesten na petom (poslednji) spratu stambene zgrade, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Stan se nalazi u mirnom dijelu kvarta, u neposrednoj blizini vrtića, škole, supermarketa, parka i svih važnijih sadržaja.U okolini zgrade je dostupan veliki javni parking.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
