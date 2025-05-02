  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Wohnquartier Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$117,361
;
5
ID: 28571
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se jednosoban stan ukupne povrsine 44m2!Stan se nalazi na trecem spratu zgrade na Tuskom Putu.Kompletno je opremljen i idealan je za zivot ali i za investiciju!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
von
$181,838
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Podgorica, Montenegro
von
$822
Wohnanlage Vidikovac
Budva, Montenegro
von
$216,750
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Becici, Montenegro
von
$149,702
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$117,361
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se dvosoban stan u City kvartu, iza Delte, površine 57 m², na četvrtom spratu zgrade. Stan je funkcionalnog rasporeda, nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa, restorana i svih važnih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 600 €. Idealno za parove ili porodice koj…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Izdaje se opremljen dvosoban stan u Bloku 9!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prizemlju!Parking oki zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Wohnviertel Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
Izdaje se namjesten jednosoban sta, povrine 55m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u neposrednoj blizini hotela "Nikic".Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
