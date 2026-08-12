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Geschäft 101 m² in Montenegro
Geschäft 101 m²
Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Wichtige Highlights Preis: 165.000 €Fläche: 101 m2 intern (ca. 50.46 m2 pro Etage)Grundstück…
$193,639
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Geschäft 61 m² in Bar, Montenegro
Geschäft 61 m²
Bar, Montenegro
Fläche 61 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines neuen Wohngebäudes auf der mazedonisch…
$185,092
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Geschäft 615 m² in Radanovici, Montenegro
Geschäft 615 m²
Radanovici, Montenegro
Fläche 615 m²
Entdecken Sie eine hervorragende Investitionsmöglichkeit in Montenegro – ein Gewerbeobjekt z…
$1,62M
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