Gewerbeimmobilien in Kotor, Montenegro

hotels
11
16 immobilienobjekte total found
Hotel 80 m² in Kotor, Montenegro
Hotel 80 m²
Kotor, Montenegro
Fläche 80 m²
Zum Verkauf ist ein funktioneller Geschäftsraum von 80 m2, befindet sich auf George Washingt…
$335,417
Hotel 222 m² in Kotor, Montenegro
Hotel 222 m²
Kotor, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 222 m²
Diese historische Villa, die im 18. Jahrhundert im gotischen Stil erbaut wurde, befindet sic…
$1,64M
Hotel in Kotor, Montenegro
Hotel
Kotor, Montenegro
Schlafräume 7
Mini-Hotel zum Verkauf in der Gegend von Orahovac, in der Bucht von Kotor. Die Anlage mit ei…
$1,10M
Hotel 190 m² in Kotor, Montenegro
Hotel 190 m²
Kotor, Montenegro
Fläche 190 m²
$386,109
Hotel 320 m² in Dobrota, Montenegro
Hotel 320 m²
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 320 m²
An old stone house is sold at walking distance (15 minutes) to the historical center of Koto…
$806,365
Gewerbefläche in 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Gewerbefläche
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
U5-134. Grundstück in Dub, KotorZu verkaufen Grundstück in Dub, KotorGrundstück befindet sic…
Preis auf Anfrage
Hotel 382 m² in Kotor, Montenegro
Hotel 382 m²
Kotor, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 382 m²
Julia Residence - ein Komplex von fünf Wohnungen der Dlux-Klasse, befindet sich im Dorf Stol…
Preis auf Anfrage
Investition 168 m² in Kotor, Montenegro
Investition 168 m²
Kotor, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 168 m²
Standort: pos. Przhan Villa Square: 168 m2. Platz der Seite: 181 m2. Sommerzimmer: 5. Anzahl…
$1,12M
Hotel 330 m² in Kotor, Montenegro
Hotel 330 m²
Kotor, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Zwei authentische Steinhäuser, die ursprünglich nach den Anforderungen des Institute for the…
$2,93M
Hotel 1 630 m² in Kotor, Montenegro
Hotel 1 630 m²
Kotor, Montenegro
Schlafräume 28
Anzahl der Badezimmer 28
Fläche 1 630 m²
Ein exklusives Hotel mit einem Restaurant an einem fantastischen Ort am Ufer der Kotorsky Ba…
$3,11M
Hotel in Kotor, Montenegro
Hotel
Kotor, Montenegro
Schlafräume 28
Hotel zum Verkauf auf der Vorderseite in Stoliv, Boko-Kotorska Bay. Das Gebiet des Hotels is…
$3,26M
Gewerbefläche 160 m² in Kotor, Montenegro
Gewerbefläche 160 m²
Kotor, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 160 m²
Ausstattung: Hotelstruktur: Jede Wohnung verfügt über ein Wohnküche, insgesamt 5 Schlafzimme…
$1,10M
Hotel 60 m² in Kotor, Montenegro
Hotel 60 m²
Kotor, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
$348,217
Hotel 570 m² in Kotor, Montenegro
Hotel 570 m²
Kotor, Montenegro
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 570 m²
Wir präsentieren Ihnen das exklusive Aparthotel Castello Risano in der historischen Stadt Ri…
$2,67M
Investition 169 m² in Kotor, Montenegro
Investition 169 m²
Kotor, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Der alte Stein palazio auf der 1. Linie des Meeres - entlang der alten Treppe zum Meer 3 Met…
$1,97M
Gewerbefläche 240 m² in Dobrota, Montenegro
Gewerbefläche 240 m²
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Haus zum Verkauf mit fünf Wohnungen innerhalb und Geschäftsräumen im ersten Stock. Das Haus …
$1,18M
