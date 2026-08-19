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Gewerbeimmobilien in Bijela, Montenegro

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Fertiges Geschäft 350 m² in Bijela, Montenegro
Fertiges Geschäft 350 m²
Bijela, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Ein atemberaubendes Haus zum Verkauf in Stoliv, Kotor. Das Haus befindet sich auf einem Grun…
$673,542
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Gewerbefläche 101 m² in Bijela, Montenegro
Gewerbefläche 101 m²
Bijela, Montenegro
Fläche 101 m²
Entdecken Sie eine erstklassige Investitionsmöglichkeit in Bijela. In einem neuen Komplex, n…
$293,562
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Hotel 784 m² in Bijela, Montenegro
Hotel 784 m²
Bijela, Montenegro
Zimmer 24
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 784 m²
Fläche: 784 m2Gesamtzahl der Unterkunftseinheiten: 12Anzahl der Zimmer: 10Anzahl der Wohnung…
$3,46M
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Fertiges Geschäft 790 m² in Bijela, Montenegro
Fertiges Geschäft 790 m²
Bijela, Montenegro
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
Fläche 790 m²
Etagenzahl 4
Hotel zum Verkauf nur 50 Meter vom Meer in Biel, Herceg Novi. Die Gegend des Hotels ist 790 …
$2,83M
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