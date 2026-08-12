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Gewerbeimmobilien in Zabljak, Montenegro

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5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Zabljak, Montenegro
Gewerbefläche
Zabljak, Montenegro
Ein brandneues Restaurant zum Verkauf oder zur Miete, befindet sich in einer erstklassigen G…
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Investition 40 m² in Zabljak, Montenegro
Investition 40 m²
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Wenn Sie nach einer Investition suchen, die für Sie ab dem ersten Tag arbeiten wird, ist die…
$426,076
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Hotel 219 m² in Zabljak, Montenegro
Hotel 219 m²
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 219 m²
Betriebsunterkünfte zum Verkauf in Zabljak: Ferienhäuser Familienhaus Pleme in einem sehr ma…
$322,436
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Hotel 480 m² in Zabljak, Montenegro
Hotel 480 m²
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 480 m²
Eine einzigartige Gelegenheit, ein fertiges, voll funktionierendes Geschäft im Herzen des Du…
$621,841
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Hotel 228 m² in Zabljak, Montenegro
Hotel 228 m²
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 228 m²
$227,923
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