Gewerbeimmobilien in Sutomore, Montenegro

Hotel 245 m² in Sutomore, Montenegro
Hotel 245 m²
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 245 m²
Ein 300 m2 großes Hotel ist in Sutomore zu verkaufen. Das Hotel besteht aus 9 Apartments. Je…
$422,698
Hotel 700 m² in Sutomore, Montenegro
Hotel 700 m²
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 700 m²
Objektbereich: 450m2; Fläche: 1.000m2 Anzahl der Wohnungen: 8; Fläche jeder Wohnung: 55m2…
Preis auf Anfrage
Hotel in Sutomore, Montenegro
Hotel
Sutomore, Montenegro
Mini-Hotel zum Verkauf in Ratac, Bar Riviera. Das Mini-Hotel mit einer Gesamtfläche von 4…
$634,746
Hotel 715 m² in Sutomore, Montenegro
Hotel 715 m²
Sutomore, Montenegro
Fläche 715 m²
Ein gemütliches modernes Hotel inmitten von Kiefern und Zypressen in der kleinen Stadt Sutom…
$1,97M
Fertiges Geschäft 40 m² in Sutomore, Montenegro
Fertiges Geschäft 40 m²
Sutomore, Montenegro
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 40 m²
ID-1861 Zu verkaufen: Räumlichkeiten mit zwei Studios in Sutomore – fertiges Tourismusges…
$93,454
Hotel 1 065 m² in Sutomore, Montenegro
Hotel 1 065 m²
Sutomore, Montenegro
Zimmer 26
Fläche 1 065 m²
Etagenzahl 3
ID-1812 Fertiges Tourismusgeschäft zu verkaufen - 3-Gebäude-Hotel mit Pool in Sutomore. …
$2,09M
Mini-Hotel mit 9+ Bewertung auf Booking.com in Sutomore zu verkaufen in Sutomore, Montenegro
Mini-Hotel mit 9+ Bewertung auf Booking.com in Sutomore zu verkaufen
Sutomore, Montenegro
Etagenzahl 3
ID-1778 - Mini-Hotel mit 9+ Bewertung auf Booking.com in Sutomore zu verkaufen Ein fertig…
$395,308
Hotel in Sutomore, Montenegro
Hotel
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 9
Charmantes Hotel zum Verkauf in der malerischen Stadt Bar, bestehend aus einem 356 m2 Gebäud…
$732,393
Hotel 245 m² in Sutomore, Montenegro
Hotel 245 m²
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 245 m²
| 245 m2 | Parkplatz | VermietungsgeschäftZu verkaufen ist ein Wohnhaus in Sutomore, Montene…
$409,559
Hotel 470 m² in Sutomore, Montenegro
Hotel 470 m²
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 470 m²
Etagenzahl 2
Das 3-stöckige Haus ist ein fertiges Geschäft für ein Hotel mit 12 Wohnungen. Es bietet Plat…
$424,159
Hotel 1 454 m² in Sutomore, Montenegro
Hotel 1 454 m²
Sutomore, Montenegro
Fläche 1 454 m²
Urgenter Verkauf eines Hotels in Montenegro am Meer mit seinem Strand — Preis reduziert um 4…
$4,10M
Büro 39 m² in Sutomore, Montenegro
Büro 39 m²
Sutomore, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Gewerberäume auf dem Gelände mit einer Fläche von 39m2, plus eine Terrasse vor dem Eingang. …
$75,838
Gewerbefläche 400 m² in Sutomore, Montenegro
Gewerbefläche 400 m²
Sutomore, Montenegro
Fläche 400 m²
Mini-Hotel zum Verkauf in Ratats, Bar Riviera.Das Mini-Hotel mit einer Gesamtfläche von 400m…
$641,248
Hotel 220 000 m² in Sutomore, Montenegro
Hotel 220 000 m²
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 220 000 m²
Aparthotel in Montenegro zum Verkauf Im Zentrum von Sutomore, nur 300 Meter vom Hauptstrand…
$255,527
Hotel 715 m² in Sutomore, Montenegro
Hotel 715 m²
Sutomore, Montenegro
Fläche 715 m²
Gemütliches modernes Hotel, gelegen unter Pinien und Zypressen in der kleinen Stadt Sutomore…
$2,22M
Hotel in Sutomore, Montenegro
Hotel
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
ID-2028 Apart-Hotel/Gebäude mit Restaurant und Wohnungen an der montenegrinischen Küste …
$515,601
Hotel 700 m² in Sutomore, Montenegro
Hotel 700 m²
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 23
Anzahl der Badezimmer 23
Fläche 700 m²
Das Hotel befindet sich an der Küste im abgelegenen und schönsten Teil der Strände der Bar R…
$2,22M
Hotel 715 m² in Sutomore, Montenegro
Hotel 715 m²
Sutomore, Montenegro
Fläche 715 m²
Gemütliches modernes Hotel, gelegen unter Pinien und Zypressen in der kleinen Stadt Sutomore…
$2,22M
Gewerbefläche 800 m² in Sutomore, Montenegro
Gewerbefläche 800 m²
Sutomore, Montenegro
Zimmer 22
Fläche 800 m²
Das Hotel liegt 50 Meter vom Meer entfernt Es verfügt über 800 Quadratmeter Wohnfläche, 22 W…
$2,06M
Hotel 300 m² in Sutomore, Montenegro
Hotel 300 m²
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 8
Fläche 300 m²
In Sutomore, unterhalb der Autobahn, ist ein 300 m2 Hotel zum Verkauf. Das Hotel besteht aus…
$479,820
