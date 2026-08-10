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Gewerbeimmobilien in Bar, Montenegro

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34 immobilienobjekte total found
Hotel 735 m² in 5, Montenegro
Hotel 735 m²
5, Montenegro
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 735 m²
| 735 m2 | 20 Zimmer | 18 Badezimmer | Abschnitt 425 m2 | Pool | Restaurant | 50 m zum Meer …
$1,78M
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Gewerbefläche in Bar, Montenegro
Gewerbefläche
Bar, Montenegro
Diese geräumige Gewerbeimmobilie befindet sich im Erdgeschoss eines Wohn-Gebäudes im Herzen …
$1,17M
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Fertiges Geschäft 200 m² in Bar, Montenegro
Fertiges Geschäft 200 m²
Bar, Montenegro
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Dreistöckige, geräumige Villa mit 5 Schlafzimmern, einem großen Pool, einem Garten mit medit…
$510,963
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TekceTekce
Hotel 1 800 m² in Bar, Montenegro
Hotel 1 800 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 18
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 1 800 m²
Apart-Hotel zum Verkauf, im Resort Dorf Uteha, an der Küste zwischen Bar und Ulcinj. Diese R…
$3,45M
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Hotel 1 100 m² in Bar, Montenegro
Hotel 1 100 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 100 m²
Willkommen im Hotel Edem, einem gemütlichen Gästehaus in der malerischen Stadt Kunje, nur 1,…
$1,50M
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Hotel in Bar, Montenegro
Hotel
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Mini Hotel zum Verkauf in Sutomore, Bar Gemeinde. Das Haus hat eine Gesamtfläche von 430 m2,…
$2,33M
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Gewerbefläche 171 m² in Bar, Montenegro
Gewerbefläche 171 m²
Bar, Montenegro
Fläche 171 m²
Ein geräumiges 171 m2 Gewerbegelände wird im Herzen von Bar zum Verkauf angeboten. Diese Eig…
$461,257
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Hotel 372 m² in Bar, Montenegro
Hotel 372 m²
Bar, Montenegro
Fläche 372 m²
Zum Verkauf: Aparthotel in Montenegro im Feriendorf Chan. 11 unabhängige Apartments.Haus auf…
$491,471
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Hotel 693 m² in 2, Montenegro
Hotel 693 m²
2, Montenegro
Fläche 693 m²
Etagenzahl 5
🔥 VERKAUFEN — Neue Wohnanlage in einem Pinienwald, nur 200 m vom Meer entfernt!📍 Standort: B…
$1,29M
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Hotel 735 m² in Bar, Montenegro
Hotel 735 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 735 m²
Ein voll ausgestattetes Hotel mit moderner Dekoration und funktionalem Layout wird zum Verka…
$1,78M
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Hotel 400 m² in Bar, Montenegro
Hotel 400 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 400 m²
Erfolgreiches und profitables Geschäft am Meer! Zum Verkauf ein modernes Mini-Hotel im renom…
$1,02M
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Geschäft 61 m² in Bar, Montenegro
Geschäft 61 m²
Bar, Montenegro
Fläche 61 m²
$185,092
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Hotel 1 500 m² in Bar, Montenegro
Hotel 1 500 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 1 500 m²
| 18 Wohnungen | Pool | 1500 m2 großZum Verkauf steht ein voll ausgestattetes Apartmenthotel…
$1,76M
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Hotel 510 m² in Bar, Montenegro
Hotel 510 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 510 m²
Tourismus in der Bar. Das aktuelle Apartmenthotel für ganzjährige Unterkunft der Gäste, Aut…
$702,101
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Hotel 769 m² in Bar, Montenegro
Hotel 769 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 769 m²
Eine tolle Gelegenheit für Investoren und Liebhaber des Lebens am Meer! Wir präsentieren Ihn…
$886,699
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Gewerbefläche 37 m² in Bar, Montenegro
Gewerbefläche 37 m²
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten Ihnen eine exquisite Zwei-Zimmer-Wohnung in der prestigeträchtigen Gegend von Don…
$103,935
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Fertiges Geschäft 744 m² in Bar, Montenegro
Fertiges Geschäft 744 m²
Bar, Montenegro
Fläche 744 m²
Wunderschönes Hotel in der Stadt Bar, das Hotel verfügt über vier Etagen, im ersten Stock gi…
$917,411
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Gewerbefläche 57 m² in Bar, Montenegro
Gewerbefläche 57 m²
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Attraktives Angebot - Gewerberäume im Stadtzentrum Bar! Im Zentrum der malerischen Stadt Bar…
$139,467
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Gewerbefläche 35 m² in Bar, Montenegro
Gewerbefläche 35 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1
Immobilien in MontenegroEine Gewerbefläche von 35m2 steht in Bar zum Verkauf, in einer attra…
$135,240
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Commercial spaces in Emerald Residence in Bar in Bar, Montenegro
Commercial spaces in Emerald Residence in Bar
Bar, Montenegro
Fläche 51 m²
Gewerberäume in Emerald Residence in Bar bieten eine perfekte Kombination aus Funktionalität…
$90,749
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Hotel 560 m² in Bar, Montenegro
Hotel 560 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 560 m²
Willkommen in einem einzigartigen Hotel im Herzen von Sutomore! Dieses charmante Anwesen mit…
$518,201
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Investition 130 m² in Bar, Montenegro
Investition 130 m²
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 1
Willkommen bei der Gelegenheit, ein florierendes Geschäft zu besitzen – ein beliebtes Café i…
$46,505
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Hotel in Bar, Montenegro
Hotel
Bar, Montenegro
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 18
Hotel in Montenegro Mit dem POOL für 17 NUMBER IN BECHICHI.- Grundstücksfläche 472 m2. 5 Eta…
$2,32M
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Gewerbefläche 248 m² in Bar, Montenegro
Gewerbefläche 248 m²
Bar, Montenegro
Fläche 248 m²
Die Dienste der Agentur zur Bekämpfung der Transaktion unter dem Schlüssel sind für den Käuf…
$687,726
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Hotel 700 m² in Bar, Montenegro
Hotel 700 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 700 m²
Ein herrliches Hotel zum Verkauf in der malerischen Stadt Bar, nur 300 Meter von der Küste! …
$2,13M
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Büro 12 m² in Bar, Montenegro
Büro 12 m²
Bar, Montenegro
Fläche 12 m²
Ein Platz in der Garage von 12m2. Der PAMC Residence Komplex wird nach modernen internationa…
$20,966
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Büro 83 m² in Bar, Montenegro
Büro 83 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Gewerbefläche im Zentrum der Bar, mit einer Fläche von 83m2. Zwei Zimmer, Badezimmer. Elektr…
$207,330
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Hotel 1 470 m² in Bar, Montenegro
Hotel 1 470 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 24
Fläche 1 470 m²
Neues Hotel zum Verkauf im Rahmen des 2019 gebauten Soho City-KomplexesDer Komplex, im Zentr…
Preis auf Anfrage
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Büro 105 m² in Bar, Montenegro
Büro 105 m²
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Im Zentrum der Stadt nimmt die Bar im Gebäude zwei Etagen und einen Gewerberaum von 105m2 ei…
$249,404
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Produktion 57 m² in Bar, Montenegro
Produktion 57 m²
Bar, Montenegro
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/10
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in einem modernen LCD in Bar.Fläche: 57.15 m2Boden: 1 (Erdgesc…
$166,008
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