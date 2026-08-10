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Mehrfamilienhäuser in Riga, Lettland

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40 immobilienobjekte total found
Miethaus 749 m² in Riga, Lettland
Miethaus 749 m²
Riga, Lettland
Fläche 749 m²
Etagenzahl 3
Die prestigeträchtige Lage des Gebäudes macht es besonders attraktiv für die Investitionsent…
Preis auf Anfrage
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Miethaus 581 m² in Riga, Lettland
Miethaus 581 m²
Riga, Lettland
Zimmer 12
Fläche 581 m²
Stockwerk 3/3
Ein einzigartiges Angebot ist Domovlasie an einem sehr günstigen Ort, fast an der Kreuzung v…
$1,28M
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Miethaus 664 m² in Riga, Lettland
Miethaus 664 m²
Riga, Lettland
Fläche 664 m²
Stockwerk 4/4
Haus zum Verkauf im Herzen von Old Riga, auf der Straße. Peldu. Das Gebäude wurde 1890 erbau…
$821,837
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TekceTekce
Miethaus 697 m² in Riga, Lettland
Miethaus 697 m²
Riga, Lettland
Fläche 697 m²
Stockwerk 7/7
Wir verkaufen ein historisches Gebäude.Im Jahr 1552 werden an dieser Stelle zunächst eine Ge…
$1,61M
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Miethaus 317 m² in Riga, Lettland
Miethaus 317 m²
Riga, Lettland
Fläche 317 m²
Etagenzahl 5
Mietinvestition zum Verkauf in der Altstadt! Das Anwesen befindet sich in einem ruhigen Tei…
$2,33M
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Miethaus 2 050 m² in Riga, Lettland
Miethaus 2 050 m²
Riga, Lettland
Fläche 2 050 m²
Stockwerk 7/7
Wir verkaufen ein Wohngebäude auf der Straße.F.Sadovnikova. Bequeme Lage, gute Verkehrsanbin…
$3,64M
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Miethaus 3 179 m² in Riga, Lettland
Miethaus 3 179 m²
Riga, Lettland
Fläche 3 179 m²
Etagenzahl 7
Wir bieten zum Verkauf ein Fassadengebäude an der zentralen Straße von Riga.Gesamtfläche 317…
$2,65M
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Miethaus 825 m² in Riga, Lettland
Miethaus 825 m²
Riga, Lettland
Zimmer 10
Fläche 825 m²
Stockwerk 3/3
Zum Verkauf steht ein dreistöckiges Haus im Zentrum von Riga in der Ul. Avotu. Die Gesamtflä…
$1,28M
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Miethaus 3 131 m² in Riga, Lettland
Miethaus 3 131 m²
Riga, Lettland
Fläche 3 131 m²
Etagenzahl 6
Alle Apartments sind komplett renoviert und mit Möbeln und Geräten renommierter Marken ausge…
$11,74M
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Miethaus 2 000 m² in Riga, Lettland
Miethaus 2 000 m²
Riga, Lettland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 5/5
Ein einzigartiges und reizvolles Haus zum Verkauf im Herzen von Riga! Die Verkörperung von L…
Preis auf Anfrage
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Miethaus 491 m² in Riga, Lettland
Miethaus 491 m²
Riga, Lettland
Zimmer 10
Fläche 491 m²
Etagenzahl 3
$688,385
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Tribus Realty
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Miethaus 2 000 m² in Riga, Lettland
Miethaus 2 000 m²
Riga, Lettland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 5/5
Elegantes 5 - und ein Gebäude im Zentrum von Riga. Chic House wurde 1907 vom berühmten Arch…
Preis auf Anfrage
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Miethaus 17 500 m² in Riga, Lettland
Miethaus 17 500 m²
Riga, Lettland
Fläche 17 500 m²
Stockwerk 5/5
Ein Komplex von Immobilien mit einem Grundstück verkauft, geeignet für Produktion und kommer…
Preis auf Anfrage
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Miethaus 777 m² in Riga, Lettland
Miethaus 777 m²
Riga, Lettland
Fläche 777 m²
Etagenzahl 3
$515,703
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Miethaus 1 165 m² in Riga, Lettland
Miethaus 1 165 m²
Riga, Lettland
Zimmer 40
Fläche 1 165 m²
Stockwerk 5/5
Das Gebäude befindet sich im Herzen von Rigi- in der Nähe von Central Station und A. Chuck S…
$3,49M
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Miethaus 420 m² in Riga, Lettland
Miethaus 420 m²
Riga, Lettland
Fläche 420 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen Haus von 420m2.Ruhige Innenstadt, 150m bis St. Chaka, 1km zum Hauptbahnhof, das…
$786,616
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Miethaus 680 m² in Riga, Lettland
Miethaus 680 m²
Riga, Lettland
Fläche 680 m²
Wir bieten Verkaufsräume für einen Nachtclub / Veranstaltungen / Konzerte im Zentrum von Rig…
$3,96M
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Miethaus 2 500 m² in Riga, Lettland
Miethaus 2 500 m²
Riga, Lettland
Fläche 2 500 m²
Wir bieten ein historisches Herrenhaus im Zentrum von Riga, auf einem Grundstück von 3591 m2…
$3,49M
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Miethaus 700 m² in Riga, Lettland
Miethaus 700 m²
Riga, Lettland
Fläche 700 m²
Wir bieten den Kauf eines Gebäudes in Riga. Imanta ist ein Mikro-Kreis der Stadt Riga, die e…
$798,934
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Miethaus 821 m² in Riga, Lettland
Miethaus 821 m²
Riga, Lettland
Fläche 821 m²
Stockwerk 5/5
Die von der ordnungsgemäßti von befindet sich von in der tkhe von der Altstadt, Dome von dem…
$2,94M
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Miethaus 983 m² in Riga, Lettland
Miethaus 983 m²
Riga, Lettland
Zimmer 17
Fläche 983 m²
Stockwerk 5/5
Wir bieten für den Verkauf ein Haus mit einem stabilen Ertrag - mindestens 5%, bei voller Be…
Preis auf Anfrage
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Miethaus 2 035 m² in Riga, Lettland
Miethaus 2 035 m²
Riga, Lettland
Fläche 2 035 m²
Stockwerk 6/6
Das Objekt befindet sich an der Katolu Straße. Bequeme öffentliche Verkehrsmittel, Park in d…
$5,28M
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Miethaus 5 197 m² in Riga, Lettland
Miethaus 5 197 m²
Riga, Lettland
Fläche 5 197 m²
Etagenzahl 5
Wir bieten zum Verkauf ein ausgezeichnetes Investitionsobjekt - ein Grundstück von 1,7 Hekta…
$2,19M
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Miethaus 550 m² in Riga, Lettland
Miethaus 550 m²
Riga, Lettland
Fläche 550 m²
Stockwerk 5/5
Wir bieten zum Verkauf ein Gebäude von 550 m2, ein Grundstück von 543 m2.Zur Zeit wird alles…
$864,996
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Miethaus 459 m² in Riga, Lettland
Miethaus 459 m²
Riga, Lettland
Zimmer 18
Fläche 459 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein Haus im Stadtzentrum zu verkaufen. In der Nähe befinden sich verschiedene Res…
Preis auf Anfrage
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Miethaus 711 m² in Riga, Lettland
Miethaus 711 m²
Riga, Lettland
Fläche 711 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten Wohneigentum im Stadtzentrum zum Verkauf an. Das Gebäude befindet sich in einer d…
$1,16M
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Miethaus 2 682 m² in Riga, Lettland
Miethaus 2 682 m²
Riga, Lettland
Zimmer 79
Fläche 2 682 m²
Stockwerk 1/6
Zum Verkauf wird Büro und Wohnung Gebäude in der angesehensten Gegend von Riga Stadt - die A…
$3,32M
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Miethaus 2 490 m² in Riga, Lettland
Miethaus 2 490 m²
Riga, Lettland
Fläche 2 490 m²
Stockwerk 5/5
Das Haus befindet sich im Zentrum von Riga an der Kreuzung von Brivibas und Dzirnavu Straßen…
$4,10M
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Miethaus in Riga, Lettland
Miethaus
Riga, Lettland
Zimmer 11
Stockwerk 4/4
Ein einzigartiges Angebot - kompaktes Wohneigentum in Riga mit 11 Studio-Apartments, das Hau…
$1,03M
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Miethaus 233 m² in Riga, Lettland
Miethaus 233 m²
Riga, Lettland
Zimmer 10
Fläche 233 m²
Stockwerk 2/2
Einzigartiges Angebot - kompaktes Wohneigentum im Zentrum von Riga mit 10 Studiowohnungen. D…
$766,392
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