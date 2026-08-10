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Gewerbeimmobilien in Riga, Lettland

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213 immobilienobjekte total found
Miethaus 749 m² in Riga, Lettland
Miethaus 749 m²
Riga, Lettland
Fläche 749 m²
Etagenzahl 3
Die prestigeträchtige Lage des Gebäudes macht es besonders attraktiv für die Investitionsent…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 672 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 672 m²
Riga, Lettland
Fläche 672 m²
Wir bieten zum Verkauf Geschäftsräume an einem exklusiven Ort mit einer Gesamtfläche von 672…
$2,70M
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Büro 3 013 m² in Riga, Lettland
Büro 3 013 m²
Riga, Lettland
Fläche 3 013 m²
Stockwerk 4/4
Zum Verkauf angeboten wird Bürozentrum an der Grenze der Altstadt - auf einer der größten un…
$7,56M
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TekceTekce
Produktion 7 400 m² in Riga, Lettland
Produktion 7 400 m²
Riga, Lettland
Fläche 7 400 m²
Wir bieten einen Komplex von Lager- und Produktionsanlagen zum Verkauf.Die Gesamtfläche der …
$4,19M
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Geschäft 228 m² in Riga, Lettland
Geschäft 228 m²
Riga, Lettland
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 228 m²
Zu verkaufen Gewerbefläche im Zentrum von Brivibas Straße 133Hoher Fluss von Menschen und Au…
$211,401
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Metropolis Riga
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Gewerbefläche 660 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 660 m²
Riga, Lettland
Fläche 660 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf neuer beheizter Lagereinrichtungen mit einer Fläche von 996,5 Quadratmetern. Meter i…
$974,697
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Gewerbefläche 302 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 302 m²
Riga, Lettland
Fläche 302 m²
Zum Verkauf ist ein funktionierender Gewerberaum für einen Laden, Salon, medizinische Praxis…
$721,566
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Miethaus 581 m² in Riga, Lettland
Miethaus 581 m²
Riga, Lettland
Zimmer 12
Fläche 581 m²
Stockwerk 3/3
Ein einzigartiges Angebot ist Domovlasie an einem sehr günstigen Ort, fast an der Kreuzung v…
$1,28M
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Büro 220 m² in Riga, Lettland
Büro 220 m²
Riga, Lettland
Fläche 220 m²
Eine exklusive Eckrestauranthalle zum Verkauf in Old Riga an der Promenade am 11. November 9…
$763,135
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Geschäft 357 m² in Riga, Lettland
Geschäft 357 m²
Riga, Lettland
Fläche 357 m²
Das neue Projekt 2020 von Lofts&Rosegold.Gewerberäume im 1. Stock.Gesamtfläche: 356,9 m2Miet…
$1,68M
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Metropolis Riga
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Miethaus 664 m² in Riga, Lettland
Miethaus 664 m²
Riga, Lettland
Fläche 664 m²
Stockwerk 4/4
Haus zum Verkauf im Herzen von Old Riga, auf der Straße. Peldu. Das Gebäude wurde 1890 erbau…
$821,837
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Gewerbefläche 70 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 70 m²
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/5
Geschäftsräume zum Verkauf in bester Lage an der Ecke Marijas Street und Pērses Street, im Z…
$91,102
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Gewerbefläche 6 780 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 6 780 m²
Riga, Lettland
Fläche 6 780 m²
Wir bieten zum Verkauf gewinnbringende Immobilien, die sich im aktiven Bereich von Riga, an …
$5,28M
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Hotel 1 094 m² in Riga, Lettland
Hotel 1 094 m²
Riga, Lettland
Fläche 1 094 m²
Zum Verkauf die Gesamtfläche von 1'094 m2, die sich auf 3-6 Etagen neben dem Gebäude befinde…
$2,52M
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Metropolis Riga
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Gewerbefläche 220 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 220 m²
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/4
Straßenhaus, Eingang vom Hof und der Straße, Eingang von der Straße, Parkgebühr, separates B…
$840,877
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Investition in Riga, Lettland
Investition
Riga, Lettland
Vezaki, dies ist einer der beliebtesten Seebäder von Riga. Es ist ein altes Fischerdorf an d…
$1,75M
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Gewerbefläche in Riga, Lettland
Gewerbefläche
Riga, Lettland
Zimmer 1
gut ausgebaute Infrastruktur
$233,257
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Miethaus 697 m² in Riga, Lettland
Miethaus 697 m²
Riga, Lettland
Fläche 697 m²
Stockwerk 7/7
Wir verkaufen ein historisches Gebäude.Im Jahr 1552 werden an dieser Stelle zunächst eine Ge…
$1,61M
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Gewerbefläche in Riga, Lettland
Gewerbefläche
Riga, Lettland
Zimmer 1
Stockwerk 1
Gewerbeimmobilien im Herzen der alten Riga - Meistaru Straße werden zum Verkauf angeboten. E…
$524,829
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VIP Real
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Gewerbefläche 2 279 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 2 279 m²
Riga, Lettland
Fläche 2 279 m²
Etagenzahl 3
Das Geschäftshaus in Purvciems, das derzeit als Einkaufszentrum genutzt wird. Das Gebäude wu…
$2,28M
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Produktion 5 346 m² in Riga, Lettland
Produktion 5 346 m²
Riga, Lettland
Zimmer 13
Fläche 5 346 m²
Stockwerk 1/2
Verkauf von Gewerbeimmobilien an der Balta Street 3Zum Verkauf eine Gewerbeanlage ideal für …
$741,867
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Gewerbefläche 70 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 70 m²
Riga, Lettland
Zimmer 6
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/3
Vorbau, Eingang vom Hof und der Straße, Fenster gegenüber der Straße, isolierte Zimmer, geme…
$360,876
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Gewerbefläche 230 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 230 m²
Riga, Lettland
Fläche 230 m²
Stockwerk 1/6
Zum Verkauf Immobilien im Zentrum im 1. Stock - ein großartiger Ort für ein Restaurant, Bist…
$989,244
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Gewerbefläche 122 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 122 m²
Riga, Lettland
Fläche 122 m²
Stockwerk 1/7
Das Gebäude wurde komplett rekonstruiert und restauriert, neue tragende Strukturen, die sein…
$707,019
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Miethaus 317 m² in Riga, Lettland
Miethaus 317 m²
Riga, Lettland
Fläche 317 m²
Etagenzahl 5
Mietinvestition zum Verkauf in der Altstadt! Das Anwesen befindet sich in einem ruhigen Tei…
$2,33M
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Investition 3 722 m² in Riga, Lettland
Investition 3 722 m²
Riga, Lettland
Fläche 3 722 m²
Wir bieten ein Verwaltungsgebäude im Bereich Riga Commercial Port zu verkaufen.Das Gebäude k…
$616,823
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Gewerbefläche 2 094 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 2 094 m²
Riga, Lettland
Fläche 2 094 m²
Wir bieten zum Verkauf Räumlichkeiten für einen Nachtclub/Event/Konzert im Zentrum von Riga,…
$5,77M
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Gewerbefläche in Riga, Lettland
Gewerbefläche
Riga, Lettland
Grundstück 2195 m2 in Riga, Dārzciems, Bezirk zwischen den Straßen Nīcgales, Dārzciema, Pild…
$229,018
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Metropolis Riga
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Gewerbefläche 4 670 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 4 670 m²
Riga, Lettland
Fläche 4 670 m²
Lagergebäude mit Büro in der Katlakalna Straße mit einer Fläche von 4670 m², davon Lager 388…
$2,08M
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Gewerbefläche 926 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 926 m²
Riga, Lettland
Zimmer 1
Fläche 926 m²
Stockwerk 6
Das Dachgeschoss eines 6-stöckigen Wohngebäudes in Upisha Passage, Dzirnavu Street 113A wird…
$353,894
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