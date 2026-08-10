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Investition in Riga, Lettland
Investition
Riga, Lettland
Vezaki, dies ist einer der beliebtesten Seebäder von Riga. Es ist ein altes Fischerdorf an d…
$1,75M
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Investition 3 722 m² in Riga, Lettland
Investition 3 722 m²
Riga, Lettland
Fläche 3 722 m²
Wir bieten ein Verwaltungsgebäude im Bereich Riga Commercial Port zu verkaufen.Das Gebäude k…
$616,823
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Investition 1 309 m² in Riga, Lettland
Investition 1 309 m²
Riga, Lettland
Fläche 1 309 m²
Stockwerk 1/3
Verkauf eines Gebäudes mit einem Mieter - Kindergarten Creakids, ein internationales Netzwer…
$1,16M
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TekceTekce
Investition in Riga, Lettland
Investition
Riga, Lettland
Etagenzahl 3
Das Land liegt in einem ruhigen Teil von Riga, Darzciems. Schulen, Kindergärten, Kliniken un…
$704,432
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Investition 35 000 m² in Riga, Lettland
Investition 35 000 m²
Riga, Lettland
Fläche 35 000 m²
Wir bieten eine große Industrieanlage in der Nähe des Zentrums von Riga (Rumbula Bezirk). Gr…
$3,07M
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Investition in Riga, Lettland
Investition
Riga, Lettland
Ein exklusives Angebot auf dem lettischen Immobilienmarkt - ein Anlageangebot 3 km vom Zentr…
$2,79M
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Investition 1 200 m² in Riga, Lettland
Investition 1 200 m²
Riga, Lettland
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 4
Gute Infrastruktur, Stadtzentrum, Hauptbahnhof ist die Verfügbarkeit der nahe gelegenen öffe…
$2,09M
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Investition 1 900 m² in Riga, Lettland
Investition 1 900 m²
Riga, Lettland
Fläche 1 900 m²
Da der Verkauf angeboten wird, besteht der Investitionskomplex aus zwei Grundstücken. Der Ko…
$939,243
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Investition in Riga, Lettland
Investition
Riga, Lettland
Wir bieten ein ausgezeichnetes Grundstück vom Zentrum von Jurmala - Maiori, auf der Straße. …
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