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Produktion 7 400 m² in Riga, Lettland
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Riga, Lettland
Fläche 7 400 m²
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Produktion 5 346 m² in Riga, Lettland
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Riga, Lettland
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Fläche 5 346 m²
Stockwerk 1/2
Verkauf von Gewerbeimmobilien an der Balta Street 3Zum Verkauf eine Gewerbeanlage ideal für …
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Produktion 5 197 m² in Riga, Lettland
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Riga, Lettland
Fläche 5 197 m²
Investitionsobjekt auf der Brivibas Street 193.Zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1…
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Produktion 3 876 m² in Riga, Lettland
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Riga, Lettland
Fläche 3 876 m²
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