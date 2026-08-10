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Geschäft 228 m² in Riga, Lettland
Geschäft 228 m²
Riga, Lettland
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 228 m²
Zu verkaufen Gewerbefläche im Zentrum von Brivibas Straße 133Hoher Fluss von Menschen und Au…
$211,401
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Geschäft 357 m² in Riga, Lettland
Geschäft 357 m²
Riga, Lettland
Fläche 357 m²
Das neue Projekt 2020 von Lofts&Rosegold.Gewerberäume im 1. Stock.Gesamtfläche: 356,9 m2Miet…
$1,68M
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Geschäft 231 m² in Riga, Lettland
Geschäft 231 m²
Riga, Lettland
Fläche 231 m²
Separate Geschäftsräume für das neue Projekt Lofts & Rosegold historische Gebäude.Gewerberäu…
$1,09M
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Geschäft 45 m² in Riga, Lettland
Geschäft 45 m²
Riga, Lettland
Fläche 45 m²
Verkauf im Gewerbegebiet Zentrum im neuen Projekt "Catrina Hof"Piena Street 245.3m2Beschreib…
$79,863
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Geschäft 4 500 m² in Riga, Lettland
Geschäft 4 500 m²
Riga, Lettland
Fläche 4 500 m²
Zum Verkauf eines multifunktionalen kommerziellen Objekts im zentralen Teil von Riga.- zum V…
$2,94M
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Geschäft 92 m² in Riga, Lettland
Geschäft 92 m²
Riga, Lettland
Fläche 92 m²
Gewerberäume für das Premiumprojekt Place4Das Hotel liegt im Zentrum der Stadt, an einer sic…
$376,529
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Geschäft 96 m² in Riga, Lettland
Geschäft 96 m²
Riga, Lettland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Verkauf Gewerbefläche in einem renovierten historischen GebäudeErnest Birznieka-Upīša 1095,6…
$224,555
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Geschäft 1 074 m² in Riga, Lettland
Geschäft 1 074 m²
Riga, Lettland
Fläche 1 074 m²
Die neuen Geschäftsräume Lofts & Rosegold 2020 und das historische Gebäude.Gewerberäume auf …
$5,04M
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Geschäft 229 m² in Riga, Lettland
Geschäft 229 m²
Riga, Lettland
Zimmer 15
Fläche 229 m²
Zu verkaufen Geschäftsräume im Zentrum, Ecke 5 Andreja Pumpura Street und 2A Jura Alūnana St…
$164,423
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Geschäft 100 m² in Riga, Lettland
Geschäft 100 m²
Riga, Lettland
Fläche 100 m²
Gewerberäume für das Premiumprojekt Place4Das Hotel liegt im Zentrum der Stadt, an einer sic…
$421,957
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Geschäft 94 m² in Riga, Lettland
Geschäft 94 m²
Riga, Lettland
Fläche 94 m²
Verkauf im Gewerbegebiet Zentrum im neuen Projekt "Catrina Hof"Catherine's Dam 694,3 m2Besch…
$113,830
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Geschäft 102 m² in Riga, Lettland
Geschäft 102 m²
Riga, Lettland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Zu verkaufen Gewerberäume.Neues Projekt Place 4.Wird im Herbst 2024 fertig sein.Beschreibung…
$384,844
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Geschäft 2 279 m² in Riga, Lettland
Geschäft 2 279 m²
Riga, Lettland
Fläche 2 279 m²
Gewerbeanlage in Purvciems Gebäude:- Ja. Die Gesamtfläche des Gebäudes beträgt 2279 m2.- Gru…
$2,30M
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Geschäft 119 m² in Riga, Lettland
Geschäft 119 m²
Riga, Lettland
Fläche 119 m²
Zu verkaufen Gewerberäume.Neues Projekt Place 4.Wird im Herbst 2024 fertig sein.Beschreibung…
$417,870
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Geschäft 83 m² in Riga, Lettland
Geschäft 83 m²
Riga, Lettland
Fläche 83 m²
Verkauf im Gewerbegebiet Zentrum im neuen Projekt "Catrina Hof"Piena Street 282.7 m2Beschrei…
$102,177
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Geschäft 2 482 m² in Riga, Lettland
Geschäft 2 482 m²
Riga, Lettland
Fläche 2 482 m²
Verkauf eines Gewerbegebäudes im Zentrum von Riga Kann für verschiedene Aktivitäten verwende…
$5,29M
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Geschäft 58 m² in Riga, Lettland
Geschäft 58 m²
Riga, Lettland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Verkauf Gewerbefläche in einem renovierten historischen GebäudeErnest Birznieka-Upīša 1057.9…
$136,001
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Geschäft 338 m² in Riga, Lettland
Geschäft 338 m²
Riga, Lettland
Fläche 338 m²
Das neue Projekt 2020 von Lofts&Rosegold.Gewerberäume im 1. Stock.Gesamtfläche: 338.1 m2Miet…
$1,29M
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Geschäft 209 m² in Riga, Lettland
Geschäft 209 m²
Riga, Lettland
Fläche 209 m²
Separate Geschäftsräume für das neue Projekt Lofts & Rosegold historische Gebäude.Gewerberäu…
$785,707
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Geschäft 222 m² in Riga, Lettland
Geschäft 222 m²
Riga, Lettland
Zimmer 8
Fläche 222 m²
Etagenzahl 2
$114,060
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Tribus Realty
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Geschäft 83 m² in Riga, Lettland
Geschäft 83 m²
Riga, Lettland
Fläche 83 m²
Der Entwickler bietet ein neues Projekt auf dem Markt an der Kreuzung von Katrinas Dam und P…
$102,177
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Geschäft 62 m² in Riga, Lettland
Geschäft 62 m²
Riga, Lettland
Fläche 62 m²
Das neue Projekt 2020 von Lofts&Rosegold.Gewerberäume im 1. Stock.Gesamtfläche: 62 m2Miete: …
$414,581
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Geschäft 106 m² in Riga, Lettland
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Fläche 106 m²
Verkauf im Gewerbegebiet Zentrum im neuen Projekt "Catrina Hof"Catherine's Dam 6106,1 m2Besc…
$128,131
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Geschäft 957 m² in Riga, Lettland
Geschäft 957 m²
Riga, Lettland
Zimmer 20
Fläche 957 m²
Gewerbegebäude in der Nähe von Andrejsala.Fläche: 1260 m2.Gesamtfläche des Gebäudes: 957.7 q…
$939,560
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Geschäft 358 m² in Riga, Lettland
Geschäft 358 m²
Riga, Lettland
Fläche 358 m²
Gewerbegebiet mit großer Terrasse im neuen Solaris, Imanta Projekt.Solaris ist eine einzigar…
$117,445
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Geschäft 92 m² in Riga, Lettland
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Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 92 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in einem ruhigen Zentrum, renoviert Fassadengebäude. Große Fas…
$411,058
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Geschäft 190 m² in Riga, Lettland
Geschäft 190 m²
Riga, Lettland
Fläche 190 m²
Gewerberäume im Zentrum (190 m2) - Zwischen Blaumanis und Lāčplēša Straße. Jahresdurchschnit…
$352,335
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Geschäft 151 m² in Riga, Lettland
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Gewerbegebiete im Zentrum von Riga, in der Nähe der Altstadt, an der Merķeļa Street.Diese St…
$364,080
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