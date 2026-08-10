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Wohnimmobilien in Lombardei, Italien

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Mailand
32
Desenzano del Garda
153
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
119
Sirmione
46
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723 immobilienobjekte total found
Villa 18 zimmer in Monza, Italien
UP UP
Villa 18 zimmer
Monza, Italien
Zimmer 18
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
Luxus-Privatvilla in Monza – 600 m2 in einer der renommiertesten GegendenItalien • Monza • Z…
$2,84M
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Villa 5 zimmer in San Felice del Benaco, Italien
Villa 5 zimmer
San Felice del Benaco, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 475 m²
GA-V001015. Charmantes renoviertes Haus in San Felice del BenacoIm historischen Zentrum von …
$937,760
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Villa 4 zimmer in Soiano del Lago, Italien
Villa 4 zimmer
Soiano del Lago, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
ABI-908L. Villa am GardaseeGemütliche, freistehende Villa mit Panoramablick auf den Gardasee…
$1,52M
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Villa 5 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
$1,64M
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Villa 6 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 580 m²
ABI-1246. Прекрасная вилла в Дезенцано Дель ГардаПрекрасная, просторная вилла в Дезенцано Де…
$1,93M
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Villa 4 zimmer in Pianello del Lario, Italien
Villa 4 zimmer
Pianello del Lario, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
GR-Al1. Новая роскошная вилла на первой линии озераПианелло дел Ларио: отдельно стоящая Вила…
$3,16M
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
GH-DV001784. Шикарный пентаус с захватывающим видом на озероЭКСКЛЮЗИВНАЯ продажа великолепно…
$1,47M
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
GA-V001456. Wohnung im Zentrum von Desenzano del Garda in Desenzano del GardaDas Hotel liegt…
$281,328
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Wohnung 2 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 2 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 82 m²
GA-V001230. Wohnung am See in Desenzano del GardaDas Hotel liegt in einer gepflegten und ruh…
$339,938
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Villa 5 zimmer in Cernobbio, Italien
Villa 5 zimmer
Cernobbio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
MV-160921-1. Moderne Villa mit atemberaubendem Blick auf den Comer SeeVilla in Chernobbio.Ei…
$4,45M
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Villa 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
GA-V001396. Neue moderne Villa in Lonato del GardaIn einer ruhigen Wohngegend umgeben von Gr…
$385,654
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Villa 3 zimmer in Monvalle, Italien
Villa 3 zimmer
Monvalle, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 450 m²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
$6,45M
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Villa 6 zimmer in Lecco, Italien
Villa 6 zimmer
Lecco, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 570 m²
IT-300418-1. Historische Villa am Comer SeeZu verkaufen ist eine historische Villa am Comer …
$5,63M
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Villa 4 zimmer in Manerba del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Manerba del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
GH-PV001500. Элитная современная вилла в Манерба-дель-ГардаЭлитная современная вилла в Манер…
$1,82M
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
GH-V001920. Exklusives Penthouse mit Seeblick und privatem PoolBesonders bekannt für sein Na…
$1,88M
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Wohnung 4 zimmer in Soiano del Lago, Italien
Wohnung 4 zimmer
Soiano del Lago, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
GH-PV006530. Große Wohnung mit Pool und GartenSoiano del Das GardaHaus Padenghe bietet in ei…
$527,490
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Wohnung 6 zimmer in Molina, Italien
Wohnung 6 zimmer
Molina, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
MV-270221-2. Апартамент в Фаджето Ларио с видом на озеро КомоАпартамент в Фаджето Ларио с ви…
$808,818
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Wohnung 3 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-DV5967. Drei-Zimmer-Wohnung zwei Schritte von der PromenadeDas Hotel liegt in einer prest…
$583,755
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Villa 10 zimmer in Cremona, Italien
Villa 10 zimmer
Cremona, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 50 400 m²
Etagenzahl 2
Renoviertes Bauernhaus mit 5 Hektar Land – Cremonesische LandschaftIn der malerischen Landsc…
$930,945
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
GA-V001067. Neue Wohnung Villa in Desenzano del GardaEingefügt in einem neuen Kontext in den…
$702,148
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Villa 4 zimmer in San Felice del Benaco, Italien
Villa 4 zimmer
San Felice del Benaco, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 315 m²
GH-LV01652. Moderne Villa mit Blick auf den SeeVilla im Stil von "modern" in einem überrasch…
$1,11M
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Wohnung 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Im neuen Wohnkomplex, mit nur 4 Einheiten, im Wohngegend umgeben des Grünes und der Ruhe, wi…
$326,269
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Wohnung 4 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
GH-LV06375. Geräumige Wohnung im Zentrum mit Blick auf den See.Im Zentrum der Stadt Salo, wo…
$562,656
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Villa 6 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 650 m²
ABI-1164A. Gemütliche Villa mit Pool und großem Garten in Padeng sul GardaPrestigious Villa …
$2,34M
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Wohnung 4 zimmer in Travedona Monate, Italien
Wohnung 4 zimmer
Travedona Monate, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
PL-PR_A01. Luxus-Wohnung mit PoolLuxusapartments zum Verkauf in einem luxuriösen Wohnkomplex…
$457,158
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Villa 4 zimmer in Civiglio, Italien
Villa 4 zimmer
Civiglio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
PL-PR_P10. Steinhaus im Herzen der Stadt ComoExklusives Steinhaus, im XVII Jahrhundert gebau…
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
GH-DV00953. Великолепный пентхаус с фантастическим видом на озеро.Данный пентхаус с шикарным…
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Wohnung 3 zimmer in Mailand, Italien
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Mailand, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
OC-012. Neue Zweizimmerwohnung 50m2 in MailandMöbel und Geräte sind im Preis inbegriffen.Aus…
$318,780
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Wohnung 3 zimmer in San Felice del Benaco, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Felice del Benaco, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GA-V000710. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сан-Феличе-дель-Бенако Расположенный в одном …
$703,320
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
ABI-1254A. Gemütliche Wohnung am GardaseeIn der renommierten Gegend der touristischen Stadt …
$1,41M
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