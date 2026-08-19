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Wohnimmobilien in Salo, Italien

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wohnungen
19
häuser
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35 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Salo, Italien
Villa 6 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 370 m²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16M
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Villa in Salo, Italien
Villa
Salo, Italien
Fläche 600 m²
GA-V001086. Grundstück zur Renovierung mit Blick auf den See in der Stadt SalòDas Hotel lieg…
$1,29M
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Villa 6 zimmer in Salo, Italien
Villa 6 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 770 m²
ABI-1257A. Wunderschöne Villa mit Blick auf den GardaseeDieses herrliche Anwesen mit Blick a…
$4,45M
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Wohnung 3 zimmer in Villa di Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Villa di Salo, Italien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Garda Haus Padenghe bietet diese charmante Wohnung in Cunettone, nur 2,5 km vom historischen…
$527,723
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 132 m²
GA-V000992. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Са…
$527,490
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
GH-LV04907-C1. Новый пентхаус в СалоМы предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на третье…
$398,548
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Villa in Salo, Italien
Villa
Salo, Italien
Fläche 790 m²
GH-210518. Villa auf der ersten Linie, in der Stadt SaloDie Villa verfügt über eine Fläche v…
$2,23M
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Wohnung 4 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
GH-LV06375. Geräumige Wohnung im Zentrum mit Blick auf den See.Im Zentrum der Stadt Salo, wo…
$562,656
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 180 m²
GH-LV01573. Таунхаус в резиденции с бассейном. Таунхаус в резиденции с бассейном. Современны…
$1,21M
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Wohnung 4 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
GA-V000993. Penthouse zu verkaufen in Salo / Italien Im historischen Zentrum von Salo mit Zu…
$1,02M
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
GH-LV04815-5C. Ferienwohnungen in einem renovierten Gebäude Salo ZentrumSalo, im historische…
$480,602
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Villa 4 zimmer in Salo, Italien
Villa 4 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
GA-V001445. Villa mit Blick auf Salo BayUmgeben von Grün und Ruhe, im eleganten Kontext von …
$539,212
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Wohnung in Salo, Italien
Wohnung
Salo, Italien
Fläche 85 m²
GH-PV006493-3. Exklusive Drei-Zimmer-Wohnung mit Gartenbietet dieses charmante Apartment in …
$565,000
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Wohnung 2 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 104 m²
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
$445,436
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Villa 4 zimmer in Salo, Italien
Villa 4 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная терасная Вилла расположена в небольш…
$761,930
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Wohnung 2 zimmer in Villa di Salo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Villa di Salo, Italien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Garda Haus Padenghe bietet diese charmante Wohnung in Cunettone, nur 2,5 km vom historischen…
$350,356
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Villa 9 zimmer in Salo, Italien
Villa 9 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
In einer privilegierten Lage in der Nähe des Zentrums von Salò und des Sees bieten wir zum V…
$821,146
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Wohnung 2 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
In Salò, in der Altstadt und nur wenige Schritte vom Lungolago Zanardelli und dem Strand ent…
$197,075
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Villa 9 zimmer in Salo, Italien
Villa 9 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Das von uns angebotene Haus ist ein typisches italienisches Haus mit Steinakzenten, nur weni…
$1,31M
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Villa 13 zimmer in Salo, Italien
Villa 13 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 13
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 480 m²
In sonniger und leicht hügeligen Lage, wo das Klima besonders mild und angenehm ist, aber nu…
$2,72M
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Penthouse 2 zimmer in Salo, Italien
Penthouse 2 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
An einem der begehrtesten Seeufer Italiens befindet sich das bereits vierte Falkensteiner Pr…
$767,279
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Villa 4 zimmer in Villa di Salo, Italien
Villa 4 zimmer
Villa di Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
In einer Panoramalage auf den Hügeln um Salò, mit einem 360°-Panorama auf den Golf, bieten w…
$766,403
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Suchen Sie nach einer geräumigen und komfortablen Wohnung mit einem privaten Garten in einem…
$383,201
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Villa 18 zimmer in Barbarano, Italien
Villa 18 zimmer
Barbarano, Italien
Zimmer 18
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 750 m²
Dieses herrliche Anwesen befindet sich in einer Panorama-Landschaft von Salò, eingebettet in…
$3,94M
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Villa 7 zimmer in Villa di Salo, Italien
Villa 7 zimmer
Villa di Salo, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Garda Haus bietet exklusive Villa im Bau mit einzigartigem Seeblick. Die Immobilie ist ca. …
$4,60M
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Villa 13 zimmer in Salo, Italien
Villa 13 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 13
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 480 m²
In sonniger und leicht hügeligen Lage, wo das Klima besonders mild und angenehm ist, aber nu…
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Villa 18 zimmer in Salo, Italien
Villa 18 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 18
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 750 m²
Dieses herrliche Anwesen befindet sich in einer Panorama-Landschaft von Salò, eingebettet in…
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Wohnung 6 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 6 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Dieses wunderbare Penthouse auf zwei Ebenen mit Blick auf den See, befindet sich im Herzen d…
$870,414
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Wohnung 3 zimmer in Villa di Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Villa di Salo, Italien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Garda Haus Padenghe bietet diese charmante Wohnung in Cunettone, nur 2,5 km vom historischen…
$629,545
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Wohnung 4 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Wir bieten eine schöne Wohnung in einer ruhigen Wohngegend von Salò, nur einen Steinwurf vom…
$459,842
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