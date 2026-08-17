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Wohnimmobilien in Comunita montana della Valle Sabbia, Italien

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10 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Villanuova sul Clisi, Italien
Wohnung 3 zimmer
Villanuova sul Clisi, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-LV05281. Wohnung mit Blick auf den See im Kloster des XVII Jahrhunderts.In der Stadt Pera…
$427,853
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Villa in Roe Volciano, Italien
Villa
Roe Volciano, Italien
Fläche 1 311 m²
GA-V001255. Villa "Freiheit" Mit einem großen Privatpark in Roè VolcianoDas Hotel liegt im S…
$1,65M
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Wohnung 3 zimmer in Villanuova sul Clisi, Italien
Wohnung 3 zimmer
Villanuova sul Clisi, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
In Peracque, einem Bergdorf in der Gemeinde Villanuova sul Clisi, inmitten grüner Wälder und…
$399,624
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 7 zimmer in Roe Volciano, Italien
Villa 7 zimmer
Roe Volciano, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
In Roè Volciano, eingebettet in absolute Privatsphäre umgeben von Grün, bieten wir zum Verka…
$1,42M
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Villa 8 zimmer in Roe Volciano, Italien
Villa 8 zimmer
Roe Volciano, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Die von uns angebotene Immobilie ist ein charmantes Einfamilienhaus mit einem einladenden un…
$558,379
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Wohnung 2 zimmer in Villanuova sul Clisi, Italien
Wohnung 2 zimmer
Villanuova sul Clisi, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
In der Gegend Canneto, einem wunderschönen hügeligen Weiler von Villanuova sul Clisi, nur 10…
$175,178
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TekceTekce
Villa 10 zimmer in Villanuova sul Clisi, Italien
Villa 10 zimmer
Villanuova sul Clisi, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 609 m²
Auf den Hügeln von Salò, an einer dominanten Hanglage mit atemberaubendem Blick auf den Gard…
$1,17M
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Villa 12 zimmer in Roe Volciano, Italien
Villa 12 zimmer
Roe Volciano, Italien
Zimmer 12
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 650 m²
In Roè Volciano, in der Nähe von Salò, liegt diese fantastische Einzelvilla inmitten eines w…
$2,17M
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Wohnung 3 zimmer in Roe Volciano, Italien
Wohnung 3 zimmer
Roe Volciano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
In Roè Volciano, nur wenige Schritte von der Seepromenade und dem Zentrum von Salò entfernt,…
$290,138
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Haus 8 zimmer in Roe Volciano, Italien
Haus 8 zimmer
Roe Volciano, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Wir befinden uns an der Grenze von Salò, in der Ortschaft Trobiolo, wo wir ein charmantes ru…
$930,632
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Immobilienangaben in Comunita montana della Valle Sabbia, Italien

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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