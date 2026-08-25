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Wohnimmobilien in Desenzano del Garda, Italien

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153 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 176 m²
GA-V001243. Elegante Wohnung in einem neuen Gebäude im Zentrum. Desenzano del GardaDirekt im…
$1,08M
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Villa 6 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 200 m²
ABI-802N. Exklusive 3-stufige Villa mit Pool und schöner Aussicht auf den GardaseePrästigiös…
$3,39M
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
GA-V001543. Wohnung mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in Desenzano del GardaDas Hotel liegt…
$706 947
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
GA-V001456. Wohnung im Zentrum von Desenzano del Garda in Desenzano del GardaDas Hotel liegt…
$280 442
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
GA-V001586. Dreizimmerwohnung in Residence mit Schwimmbad in Desenzano del Garda In einer ru…
$303 812
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
GA-V001116. Wohnung mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in Desenzano del GardaDie nächste Imp…
$1,38M
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 223 m²
GH-DV3558. Neubau Penthouse mit 4 Schlafzimmern und SeeblickEin kurzer Spaziergang vom Golde…
$1,06M
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
GA-V000940. Helles zweistöckiges Penthouse in toller Lage in Desenzano del GardaDas Hotel li…
$701 105
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
GH-DV3013. Пентхаус в отреставрированном дворце в центреЭтот великолепный отреставрированый…
$2,28M
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
GA-V001441. Renoviertes Apartment mit Pool in Desenzano del GardaDas Hotel liegt in einem sc…
$338 867
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
GA-V001114. Wohnung mit Garten in einem exklusiven Gebäude in Desenzano del GardaDie nächste…
$765 373
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
GA-V001253. Große Dreizimmerwohnung in der Nähe des Zentrums in DESENZANO DEL GARDAEin paar …
$257 072
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 226 m²
GA-V001356. Wunderschönes Penthouse mit Blick auf den SeeDas Hotel liegt in einem eleganten …
$1,42M
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
PO-101121W. Schönes Dreibettzimmer geräumiges Penthouse mit Blick auf den GardaseeSchönes Dr…
$315 497
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Villa 5 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 560 m²
ABI-1230A. Luxusvilla auf der ersten Linie des GardaseesLuxusvilla am Gardasee.Eine einzigar…
$14,02M
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Villa in Desenzano del Garda, Italien
Villa
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 210 m²
GA-V000909. Haus von Rustico zu verkaufen in Desenzano del GardaDas Hotel liegt in einem alt…
$327 182
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
GH-DV001784. Шикарный пентаус с захватывающим видом на озероЭКСКЛЮЗИВНАЯ продажа великолепно…
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
ABI-1254A. Gemütliche Wohnung am GardaseeIn der renommierten Gegend der touristischen Stadt …
$1,40M
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Wohnung 5 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 5 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 390 m²
GA-V001233. Wohnung mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in Desenzano del GardaDas Hotel liegt…
$508 301
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 137 m²
GA-V001250. Teil des Hauses mit Blick auf den See in DESENZANO DEL GARDAIn der zentralen und…
$394 956
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Wohnung 2 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 2 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
GA-V001439. Zwei-Zimmer-Wohnung in einer Residenz am See in Desenzano del GardaDas Hotel lie…
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
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Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
ABI-1160A. Вилла в стиле Либерти на озере ГардаВилла в стиле Либерти с частным садовым участ…
$2,10M
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Schlafräume 3
Fläche 146 m²
GA-V001067. Neue Wohnung Villa in Desenzano del GardaEingefügt in einem neuen Kontext in den…
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Fläche 110 m²
GH-DV4633. Neue Dreizimmerwohnung mit privatem GartenIm Zentrum von Desenzano del Garda biet…
$455 718
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Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
GA-V000879. Schöne Villa mit privatem Pool in Desenzano del GardaDas Hotel liegt in einem kl…
$642 680
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Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 157 m²
GA-V001249. Penthouse im Zentrum der Stadt in Desenzano Del GardaDas Luxus-Apartment befinde…
$794 586
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Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 350 m²
GH-V001904. Außergewöhnliches Penthouse mit SeeblickDesenzano del Garda, in einem Elite-Bere…
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Wohnung 4 zimmer
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Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
GA-V001330. Duplex in Garibaldi Platz in Desenzano del GardaEin paar Schritte vom Garibaldi-…
$607 624
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
GH-DV4959. Neue Wohnungen im Zentrum von DesenzanoDesenzano del Garda, in einer sehr prestig…
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Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-DV4883. Exquisite Wohnung mit Pool im zentralen BereichIm Zentrum von Desenzano del Garda…
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