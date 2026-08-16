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Wohnimmobilien in Unione dei comuni del Medio Verbano, Italien

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häuser
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Wohnung 2 zimmer in Leggiuno, Italien
Wohnung 2 zimmer
Leggiuno, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 170 m²
Wohnung in der Stadt Lejuno. See MaggioreIn Lejuno, auf der Ostseite des Lago Maggiore in de…
$586,100
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Villa 5 zimmer in Sangiano, Italien
Villa 5 zimmer
Sangiano, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 702 m²
FP-T998. Objekt auf der ersten Linie des Sees in LejunoGrundstück auf der ersten Linie des S…
$2,93M
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Villa 3 zimmer in Monvalle, Italien
Villa 3 zimmer
Monvalle, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 450 m²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
$6,45M
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Villa 5 zimmer in Leggiuno, Italien
Villa 5 zimmer
Leggiuno, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 487 m²
FP-T634. Großer Besitz in der Stadt Lejuno. See MaggioreEin großes Anwesen, bestehend aus ei…
$1,88M
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Immobilienangaben in Unione dei comuni del Medio Verbano, Italien

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