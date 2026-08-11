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Wohnimmobilien in Laveno Mombello, Italien

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Villa 4 zimmer in Ponte, Italien
Villa 4 zimmer
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Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 359 m²
Villa auf dem Hügel Laveno MombelloAuf dem ersten Hügel von Laveno Mombello, ein paar Minute…
$1,15M
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Villa 6 zimmer in Laveno, Italien
Villa 6 zimmer
Laveno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
FP-T975. Exquisite historische Villa mit schwimmendem HafenEin paar Schritte von der Uferpro…
$2,93M
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Wohnung 3 zimmer in Ponte, Italien
Wohnung 3 zimmer
Ponte, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
PL-PR_A35. Wohnungen zum Verkauf mit herrlichem Blick auf den See im malerischen Dorf Laveno…
$246,162
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