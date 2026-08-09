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Wohnimmobilien in Sirmione, Italien

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wohnungen
35
häuser
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46 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
GH-SV00042. Элитный пентхаус на двух уровнях прямо на озереМежду городками Сирмионе и Песчир…
$2,29M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 5 zimmer in Sirmione, Italien
Villa 5 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
ABI-805NE. Красивая вилла с бассейном и великолепным видом на первой береговой линии озера Г…
$12,89M
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Villa in Sirmione, Italien
Villa
Sirmione, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
SYRMIONE // 400 KV. M // 4 Schlafzimmer // 3 Badezimmer // Küche // PRISTER // Pool // Erdge…
$1,39M
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TekceTekce
Villa 4 zimmer in Sirmione, Italien
Villa 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 330 m²
GA-V001073. Villa mit Blick auf den See in SirmioneDas Hotel liegt in der herrlichen Lage de…
$2,93M
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Wohnung 4 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
ABI-1066A. Prästigiöse Attic mit ausgezeichneter Aussicht auf den GardaseeEinzigartiges Ange…
$1,76M
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Villa 4 zimmer in Sirmione, Italien
Villa 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
GA-V000979. Эксклюзивная недвижимость на берегу озера с парком в СирмионеПрестижная недвижим…
$3,50M
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Wohnung 4 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
GH-SV00048. Wunderschöne Wohnung in einem Komplex mit einem Pool.Im Zentrum des Colombare Be…
$514,596
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
HK-020517. Апартаменты в сердце Сирмионе дель Гарда, зона КоломбареАпартаменты в сердце Сирм…
$363,382
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Villa 6 zimmer in Sirmione, Italien
Villa 6 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
WW-220415-1. Villa auf der Halbinsel Sirmione in der exklusivsten Gegend des SchlossesAuf de…
$14,07M
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Villa 5 zimmer in Sirmione, Italien
Villa 5 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
ABI-813N. Новый, современный дом с бассейном в Сирмионе - озеро Гарда Новый, современый дом,…
$2,11M
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Wohnung 4 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
WW-120315-2. Квартира в элитном комплексе на первой линии в СирмионеЧетырёхкомнатная квартир…
$1,88M
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Wohnung 4 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
$457,158
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
GH-Срок сдачи: 2019. Квартиры с великолепным видом в Сирмионе.В городке Сирмионе ... в элит…
$1,47M
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Wohnung 2 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 2 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Willkommen im Herzen von Sirmione, wo Geschichte mit modernem Luxus in einer einzigartigen W…
$1,26M
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
In der Ortschaft Punta Grò, nur wenige Meter vom See entfernt, bieten wir ein Reihenhaus mit…
$689,762
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
In einem eleganten Komplex, nur wenige Schritte vom Strand von Brema entfernt, schlagen wir …
$645,968
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Wohnung 3 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Die Wohnung befindet sich in einer neuen Wohnanlage mit modernem Design in einer Wohngegend …
$383,201
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
In Sirmione, in der Gegend von Lugana, befindet sich diese wunderschöne komplett renovierte …
$355,830
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Wohnung 2 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 2 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
In einer eleganten Anlage, nur wenige Schritte vom Strand von Brema entfernt, schlagen wir d…
$547,430
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Villa 4 zimmer in Lugana, Italien
Villa 4 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 213 m²
Sirmione Luxury Village, die Spitze des Luxusimmobilien am Ufer des Gardasees. Hohe Klasse,…
$853,992
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Wohnung 4 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$974,426
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Wohnung 4 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Im Zentrum von Colombare di Sirmione bieten wir eine neu renovierte Vier-Zimmer-Wohnung in e…
$435,755
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Reihenhaus 4 zimmer in Sirmione, Italien
Reihenhaus 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Sirmione, Fraktion Colombare, in einem kleinen Kontext, schlagen wir eine semi-unabhängige L…
$711,660
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Wohnung 2 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 2 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Ein paar Schritte vom See und dem Hafen von Sirmione 2, bequem zu allen wichtigen Dienstleis…
$489,403
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Gelegen im Herzen von Colombare di Sirmione, in einer kleinen Wohnanlage mit nur 16 Einheite…
$480,644
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Wohnung 4 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Sirmione, bekannt als "Sirmio venusta" von dem Dichter Catull, ist ein wahres Juwel am südli…
$925,158
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Wohnung 4 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In einer der exklusivsten Gegenden von Sirmione liegt diese vor kurzem komplett renovierte …
$520,059
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Villa 8 zimmer in Lugana, Italien
Villa 8 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
Nur wenige Schritte vom See entfernt, in der bezaubernden Umgebung von Punta Gro, bieten wir…
$952,529
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Wohnung 2 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 2 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Diese charmante Wohnung befindet sich in Punta Grò, nur wenige Schritte vom Ufer des Gardase…
$414,952
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Die zum Verkauf stehende Wohnung in Sirmione, Perle des Gardasees, ist eine unverzichtbare G…
$476,265
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