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Wohnimmobilien in San Siro, Italien

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5 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in San Siro, Italien
Villa 6 zimmer
San Siro, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
In einzigartiger Lage für seine ruhige, ausgezeichnete Sonneneinstrahlung und herrlichem See…
$1,08M
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Haus 4 zimmer in Santa Maria, Italien
Haus 4 zimmer
Santa Maria, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Das 200 Jahre alte Steinhaus (renoviert 2014) verbindet den Reiz des Ursprünglichen mit dem,…
$218,972
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Reihenhaus 7 zimmer in San Siro, Italien
Reihenhaus 7 zimmer
San Siro, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
This new detached villa is located in a hilly and sunny area of San Siro , not far from the …
$635,019
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Villa 6 zimmer in San Siro, Italien
Villa 6 zimmer
San Siro, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
Exceptional 1st line villa on Como lake with swimming pool, reasonable price! Recent remode…
Preis auf Anfrage
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Villa 7 zimmer in San Siro, Italien
Villa 7 zimmer
San Siro, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Die Villa ist auf drei Ebenen gebaut: Im Keller finden wir den Keller, die Waschküche, den T…
$602,174
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