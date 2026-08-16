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Wohnimmobilien in Gravedona ed Uniti, Italien

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wohnungen
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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Gravedona ed Uniti, Italien
Wohnung 3 zimmer
Gravedona ed Uniti, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
In einer modernen Residenz mit Swimmingpool und Aufzug im Zentrum des Dorfes Gravedona ed Un…
$328,458
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Wohnung 3 zimmer in Gravedona, Italien
Wohnung 3 zimmer
Gravedona, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Dieses Apartment befindet sich 3 km von Gravedona und dem Ufer des Comer Sees entfernt und v…
$383,201
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Wohnung 2 zimmer in Gravedona, Italien
Wohnung 2 zimmer
Gravedona, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Dieses Apartment liegt 3 km von Gravedona und dem Ufer des Comer Sees entfernt und verfügt ü…
$295,612
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 2 zimmer in Gravedona, Italien
Wohnung 2 zimmer
Gravedona, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Dieses Apartment liegt 3 km von Gravedona und dem Ufer des Comer Sees entfernt und verfügt ü…
$328,458
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Immobilienangaben in Gravedona ed Uniti, Italien

Günstige
Luxuriös
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