Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Lonato del Garda
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Lonato del Garda, Italien

;
wohnungen
9
häuser
17
26 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
GA-V001399. Villa zu verkaufen in Lonato del GardaIn der ruhigen hügeligen Wohngegend von Lo…
$420,820
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
GA-V001192. Терасный дом с частным садом в LonatoВ нескольких минутах ходьбы от центра Lonat…
$304,772
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnung 3 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-DV5967. Drei-Zimmer-Wohnung zwei Schritte von der PromenadeDas Hotel liegt in einer prest…
$583,755
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
DD CO DEDD CO DE
Villa 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
GA-V001405. Neue Entwicklung exklusiver Villen in Lonato del GardaNicht weit vom Stadtzentru…
$432,542
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
ABI-1170A. Schöne, freistehende Villa mit Blick auf den GardaseeSchöne Villa mit Pool, priva…
$1,88M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
GA-V001307. Designervilla mit herrlichem Blick auf den See in Lonato del GardaDas Hotel lieg…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
LDV InvestLDV Invest
Villa 6 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
GA-V001329. WILLA WOLFHAUS in der Grünen Umwelt in LONATOIn einem schönen Wettbewerb, umgebe…
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 330 m²
GA-V001120. Villa in LonatoAm Tor von Desenzano d / g in einer hügeligen Gegend, umgeben von…
$879,150
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 495 m²
GA-V001321. Design Villa mit Blick auf den See in LonatoDas Hotel liegt in der Gemeinde Lona…
$2,23M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
GA-V001396. Neue moderne Villa in Lonato del GardaIn einer ruhigen Wohngegend umgeben von Gr…
$385,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
GA-V000493. Красивый прекрасно отреставрированый дом в LonatoПогруженный в зеленую сельскую…
$926,038
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 320 m²
GA-V001559. Ausgezeichnete Villa mit Blick auf den See in Lonato del GardaDas Hotel liegt in…
$2,17M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Lonato del Garda, in einer ruhigen verkehrsgünstigen Lage sowie in der wichtigsten Kommunika…
$458,747
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Lonato del Garda, In einem ruhigen Weiler am Rande der Stadt entsteht ein neuer Wohnkomplex.…
$306,561
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
In Lonato del Garda, in der Nähe des Zentrums, werden wir bald Wohnungen mit eigenem Eingang…
$383,201
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 7 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
In Lonato, in der Nähe von Desenzano,bieten wir Ihnen diese Villa an. Es ist umgeben von Gr…
$952,529
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Im neuen Wohnkomplex, mit nur 4 Einheiten, im Wohngegend umgeben des Grünes und der Ruhe, wi…
$303,276
Eine Anfrage stellen
Haus 10 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Haus 10 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
In Lonato del Garda bieten wir zum Kauf ein wunderschönes und renoviertes (2008) Rustico an.…
$979,901
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
In Lonato del Garda, in einer ruhigen verkehrsgünstigen Lage sowie in der wichtigsten Kommun…
$502,541
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Im neuen Wohnkomplex, mit nur 4 Einheiten, im Wohngegend umgeben des Grünes und der Ruhe, wi…
$278,095
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Umgeben von viel Grün und mit freiem Blick, in einer schönen dörflichen und ländlichen Umgeb…
$315,320
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 2 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Im neuen Wohnkomplex, mit nur 4 Einheiten, im Wohngegend umgeben des Grünes und der Ruhe, wi…
$185,032
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Lonato del Garda, in einer ruhigen verkehrsgünstigen Lage sowie in der wichtigsten Kommunika…
$502,541
Eine Anfrage stellen
Haus 10 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Haus 10 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 4
Fläche 474 m²
Lonato del Garda, mitten im Grünen mit einer großen Grünfläche von 15.000 qm CHARAKTERISTIS…
$821,146
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Im neuen Wohnkomplex, mit nur 4 Einheiten, im Wohngegend umgeben des Grünes und der Ruhe, wi…
$326,269
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Im neuen Wohnkomplex, mit nur 4 Einheiten, im Wohngegend umgeben des Grünes und der Ruhe, wi…
$371,158
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen