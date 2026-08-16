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Wohnimmobilien in Comunita montana del Sebino bresciano, Italien

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häuser
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5 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Iseo, Italien
Villa 5 zimmer
Iseo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 287 m²
Das Projekt "Le Ville" ist als ein einziger Eingriff konzipiert, der aus drei völlig unabhän…
$859,466
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Penthouse 6 zimmer in Iseo, Italien
Penthouse 6 zimmer
Iseo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
In einer der faszinierendsten Gegenden des Iseosees, an einem idealen Ort zum Leben, schlage…
$826,620
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Villa 7 zimmer in Iseo, Italien
Villa 7 zimmer
Iseo, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 282 m²
Das Projekt "Le Ville" ist als ein einziger Eingriff konzipiert, der aus drei voneinander vö…
$848,517
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 5 zimmer in Iseo, Italien
Villa 5 zimmer
Iseo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 254 m²
Das Projekt "Le Ville" ist als ein einziger Eingriff konzipiert, der aus drei voneinander vö…
$760,928
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Villa 10 zimmer in Sulzano, Italien
Villa 10 zimmer
Sulzano, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
In Sulzano, einen Steinwurf vom Zentrum entfernt, eine ausgezeichnete Gelegenheit, einzigart…
$1,85M
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Immobilienangaben in Comunita montana del Sebino bresciano, Italien

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