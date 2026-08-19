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Wohnimmobilien in Mailand, Italien

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34 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 3 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
OC-012. Neue Zweizimmerwohnung 50m2 in MailandMöbel und Geräte sind im Preis inbegriffen.Aus…
$318,780
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Wohnung 2 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 2 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
OC-013. Neue Zweizimmerwohnung 59m2 in MailandBeschreibung: Wir bieten zum Verkauf eine Ein-…
$281,855
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Wohnung 3 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 3 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
OC-010. Neue Zweizimmerwohnung 45m2 In MailandBeschreibung:In einem alten Mailänder Gebäude …
$313,856
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Villa 6 zimmer in Mailand, Italien
Villa 6 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 310 m²
OC-231015-1, ein Luxus-Edelhaus in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gebautLuxus-Edelh…
$5,22M
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Wohnung 1 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 1 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
OC-011. НОВАЯ КВАРТИРА СТУДИО 33м ² В МИЛАНЕОписание: Внутри элегантного здания 1940-х годов…
$387,705
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Wohnung in Mailand, Italien
Wohnung
Mailand, Italien
OC-031022W. Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung in einem geschlossenen Eigentum mit PoolSuchen Sie…
$351,660
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Wohnung 1 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 1 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 36 m²
OC-003. Новая квартира в МиланеОписание: В старом миланском здании 1930-х годов, в идеальном…
$252,316
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Wohnung 5 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 5 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
OC-310521W. Geräumiges Apartment in Mailand in einer ausgezeichneten UmgebungGeräumige Wohnu…
$1,41M
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Wohnung 5 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 5 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 166 m²
OC-270320. Аукцион! Квартира в МиланеАпартаменты с двойным входом ( есть возможность сделать…
$432,542
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Wohnung 3 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 3 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 57 m²
OC-004. Neue Wohnung in MailandBeschreibung: In einem alten Gebäude im Mailänder Stil des fr…
$350,781
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Villa 4 zimmer in Mailand, Italien
Villa 4 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
FP-261015. Ein einzigartiges Projekt im Herzen von MailandIm Herzen von Mailand wurde ein ei…
$2,23M
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Wohnung 4 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 4 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
OC-008. Neue Dreizimmerwohnung in MailandBeschreibung:Wohnzimmer mit angrenzendem Balkon und…
$578,481
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Wohnung 3 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 3 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 54 m²
OC-009. Neue Zweizimmerwohnung in MailandBeschreibung:Wohnzimmer mit einer Inselküche mit al…
$430,783
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Wohnung 4 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 4 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
OC-015. Neue Dreizimmerwohnung 105m2 In MailandBeschreibung:Neue Drei-Zimmer-Wohnung, 105 m2…
$1,06M
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Studio 1 zimmer in Mailand, Italien
Studio 1 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 5/7
Invest in Mailand: Studio von Naviglia Waterfront | €165.000Die perfekte Kombination aus Sti…
$192,246
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Wohnung 3 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 3 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
OC-005. Neue möblierte Wohnung 60m2Beschreibung: In einem alten Gebäude im Mailänder Stil de…
$393,859
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Wohnung 4 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 4 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 82 m²
OC-006. Neue moderne Wohnung in Mailand mit hervorragender Oberfläche von 82 Quadratmetern.O…
$478,785
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Wohnung 5 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 5 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 785 m²
PL-070920. Эксклюзивный пентхаус в районе "Порта Венеция" в МиланеВ самом центре Милана, в и…
$9,96M
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Wohnung 2 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 2 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 48 m²
OC-121221W. Komplex von drei WohnungenEin Komplex von drei Wohnungen von einem einzigen Vest…
$363,382
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Wohnung 2 zimmer in Mailand, Italien
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Mailand, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
OC-007. Neue Wohnung in Mailand 43 m2WarenbezeichnungEin Wohnzimmer mit einem handgemachten …
$258,470
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Wohnung 2 zimmer in Mailand, Italien
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Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 37 m²
OC-002. Neue Wohnung in MailandBeschreibung: Im Gebäude der 1930er Jahre, im Stil von "alten…
$240,008
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Wohnung 3 zimmer in Mailand, Italien
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Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
OC-014. Neue Zweizimmerwohnung 47m2 in MailandDie Unterkunft verfügt über den Eingang zum Wo…
$299,087
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Villa 6 zimmer in Mailand, Italien
Villa 6 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 650 m²
FP-271115. Шикарное поместье в 60 км от МиланаШикарное поместье в 60 км от Милана, вилла 650…
$5,27M
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Wohnung in Mailand, Italien
Wohnung
Mailand, Italien
Fläche 320 m²
OC-231015. Wohnung im Zentrum von MailandWohnung im Herzen von Mailand, mit der U-Bahn San B…
$3,05M
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Wohnung 2 zimmer in Mailand, Italien
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Mailand, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
OC-001. Wohnung im Loft-StilBezirk: PASTEUR, eine rote U-Bahnlinie mit einer Haltestelle ein…
$381,551
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mailand, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mailand, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 6
MILAN // 180 qm // Zwei Ebenen // 2 Schlafzimmer // 2 Bäder // LIFT // JAKUZI // Kamin // SI…
$1,46M
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Penthouse 5 zimmer in Mailand, Italien
Penthouse 5 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
$5,26M
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Villa in Mailand, Italien
Villa
Mailand, Italien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 780 m²
Die Longignan Residence ist ein historisches Haus im siebzehnten Jahrhundert gebaut und im B…
$2,20M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mailand, Italien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mailand, Italien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Diese komplett renovierte Wohnung in der prestigeträchtigen Gegend von Brera vereint hochwer…
$1,86M
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Villa 8 zimmer in Mailand, Italien
Villa 8 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Historical villa in the prestigious quiet suburb of Milan. To the center of Milan - 30 km.  …
$2,17M
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Immobilienangaben in Mailand, Italien

mit Schwimmbad
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