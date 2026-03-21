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Ra’anana
27
Givat Shmuel
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Ra’anana, Israel
von
$1,03M
Schöne Wohnung von 118 m2 und 9 m2 Terrasse. Parkplatz. Orientierungen Süd/West sehr sonnig. Schließen Sie die Schule Yahvne. Neun leben nie. Interessanter Preis, schlechter zu Fuß für eine schöne Oberfläche. Sehr großes Wohnzimmer. 2 Badezimmer. Blick auf den Park
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Ra’anana, Israel
von
$1,75M
Sehr neuer Gebäude von 6 Etagen. Charmantes Duplex mit 5 Zimmern von 158 m2 Netto ( 178 m2 Brutto) und 3 Bädern. Terrasse von 23 m2. Ansicht deaktivieren. Schöne versteckte Küche. 4 Schlafzimmer enthalten mamad. ein echter Pepetit im Stadtzentrum. auf Ebene 1: Wohnzimmer/Esszimmer/Küche/Mama…
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Ra’anana, Israel
von
$1,06M
Neue 4 Zimmer mit seltenen Bänden – Borohov Street, Raanana Eine Wohnung, die sich durch das unterscheidet, was fast nicht mehr gefunden wird: sehr große Innenvolumina und eine Terrasse von 13 m2 um das Wohnzimmer täglich zu erweitern. Im 4. Stock eines Gebäudes vor zwei Jahren renoviert, …
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Wohnviertel Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
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Ra’anana, Israel
von
$3,42M
Sehr schöne Wohnung von 200 m2. 5 Zimmer. Ein Schlafzimmer Duplex Penthouse mit Bad. Sehr großes Wohnzimmer 5 m hohe Decke. große Terrasse aus dem Wohnzimmer und Essbereich. Moderne Küche mit Ilot. Parkett in den Zimmern. Am Poolboden und großer Terrasse. mamad /2 Parkplätze
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Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
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Ra’anana, Israel
von
$1,13M
In einer der begehrtesten Straßen von Raanana. Schöne Wohnung von 5 Zimmern im 2. Stock West Cote :. Terrasse 12 m2 und eine Sekunde von 6 m2 aus dem Schlafzimmer. Keine mamad.. miklat im Erdgeschoss sehr gepflegt. Das Gebäude ist zurück von der Straße. kleiner Garten auf jeder Seite, wo es …
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Wohnviertel Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
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Ra’anana, Israel
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$1,78M
Wohnung mit großem Garten – Westexposition Das Hotel liegt in einer Einbahnstraße, einer der beliebtesten von Raanana. Ein echter privater Garten von 220 m2, westlich gelegen, bietet einen garantierten Sonnenschein den ganzen Nachmittag. 5 Zimmer-Wohnung, einschließlich einer mamad, mit e…
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Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
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Ra’anana, Israel
von
$4,734
Ein Duplex-Gartengrund dachte wie ein Haus in der Stadt. 150 m2 Wohnfläche verteilt auf zwei Ebenen, mit einer echten Trennung zwischen Wohn- und Nachträumen. Das Wohnzimmer öffnet direkt auf einen privaten Garten von 100 m2, so dass Sie den Außenbereich täglich voll genießen können. Das A…
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Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
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Ra’anana, Israel
von
$1,12M
Sehr schöne Wohnung in der Innenstadt von Raanana. Bar Ilan Street. Idealer Ort. In der Nähe aller Geschäfte und Transport. Sehr geräumig. 130 m2 netto. 2 kleine Terrassen. Mamad und Parkplatz. Voll erneuert. Invest
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Wohnviertel Bon emplacement
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Ra’anana, Israel
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$968,715
Raanana sucht. Nach Tama bauen. 4 Stück Voll erneuert. Große Zimmer. In der Nähe aller Geschäfte und Ariel School
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Ra’anana, Israel
von
$2,63M
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, QUALITÄT Ein neues Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen DUPLEX 6 Zimmer 161m2 + 2 Terrassen von 56 und 40m2, Etagen 6 und 7, 2 Parkplätze und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Ba…
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Ra’anana, Israel
von
$1,18M
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, Ein neues High-End-Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen Wohnung 4 Zimmer Stock 1, 92m2 + 12m2 Terrasse mit 2 Parkplätzen und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Bankgarantie Gepla…
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Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
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Ra’anana, Israel
von
$1,19M
Wohnung mit 5 Zimmern mit Terrasse Parkplatz und Keller. Terrasse von 10 m2. Schöne offene Küche. Erneuertes Gebäude mit Mamad. Stadtzentrum in der Nähe der Synagoge von Rav Pinto hat 2 nicht d arouza aber ruhig. Die Straße hat einen einzigartigen Sinn
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Wohnviertel Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
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Ra’anana, Israel
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$1,75M
Im Stadtzentrum von Raanana. Duplex-Wohnung im dritten Stock. Immense Wohnzimmer. Atypische Wohnung viel Charme. Blick auf den Park. Die Straße fragt sehr. Parkplatz
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Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
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Givat Shmuel, Israel
von
$1,14M
Givat Shmuel: Strategische Gelegenheit im Herzen von Gush Dan Givat Shmuel liegt im Zentrum von Gush Dan, in der Nähe von Tel Aviv und den wichtigsten wirtschaftlichen Zentren, genießt eine starke Mietnachfrage und ständige Stadtentwicklung. Premium Residence: Ferienwohnungen 2–3 Zimmer Id…
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Wohnviertel Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
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Wohnviertel Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
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Ra’anana, Israel
von
$4,04M
In einer ruhigen und Wohnstraße westlich von Raanana. Eckhaus von 8 Zimmern. Große Stücke. Vier Suiten auf dem Boden. Unsinn unter dem Boden brachte. insgesamt: 6 Badezimmer. 7 Toiletten. viele Wohnräume. Ein schöner Pool
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Ra’anana, Israel
von
$1,77M
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, QUALITÄT Ein neues Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen Ferienwohnung 6 Zimmer 156m2 + 12m2 Terrassenboden 5, 2 Parkplätze und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Bankgarantie Gepl…
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Wohnviertel Exceptionnel rare
Wohnviertel Exceptionnel rare
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Ra’anana, Israel
von
$2,47M
Schöne Einzelfuß Penthouse. Halten Sie es beschäftigt. Sehr investiert. Sechs Stücke inklusive Mamad. 2 sehr schöne Terrasse von 120 m2 aus dem Wohnzimmer und die andere von 33 m2 aus der Küche. 2 Parkplätze ein großer Keller. um absolut zu sehen
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Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
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Givat Shmuel, Israel
von
$852,798
Givat Shmuel: Strategische Gelegenheit im Herzen von Gush Dan Givat Shmuel liegt im Zentrum von Gush Dan, in der Nähe von Tel Aviv und den wichtigsten wirtschaftlichen Zentren, genießt eine starke Mietnachfrage und ständige Stadtentwicklung. Premium Residence: Ferienwohnungen 2–3 Zimmer Id…
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Wohnviertel Immeuble neuf vue magnifique
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Ra’anana, Israel
von
$1,03M
neue Wohnung 3 p schöne Aussicht degagee. auf den Gärten Terrasse von 25 m2. Sukka. Süden und Westen. 2 Parkplätze in einem Keller. die Wohnung wird bis Juli 2026 bei 6200 sh/monat gemietet
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Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
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Givat Shmuel, Israel
von
$806,949
Givat Shmuel: Strategische Gelegenheit im Herzen von Gush Dan Givat Shmuel liegt im Zentrum von Gush Dan, in der Nähe von Tel Aviv und den wichtigsten wirtschaftlichen Zentren, genießt eine starke Mietnachfrage und ständige Stadtentwicklung. 50m2+15m2 Terrasse Premium Residence: Ferienwohnu…
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Wohnviertel Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
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Ra’anana, Israel
von
$987,525
Wohnung von 4 Zimmern mit mamad . 2 Badezimmer. Terrasse von 12 m2 . 4. Stock. moderne Küche. In der Nähe aller Geschäfte
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