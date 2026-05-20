  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Givat Shmuel
  4. Wohnquartier Projet neuf givat chmouel

Wohnquartier Projet neuf givat chmouel

Givat Shmuel, Israel
von
$4,35M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36806
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Givat Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Givat Shmouel Project – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein außergewöhnliches Projekt, das sich in einem der beliebtesten Stadtteile Israels befindet. Eine strategische Lage im Herzen von Givat Shmouel, in der Nähe von Synagogen, Geschäften und Straßen, die direkt nach Tel Aviv führen. Warum in Givat Shmouel investieren? ? Ideale Lage: zwischen Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak und Bar Ilan University in der Nähe der Ofer Outdoor Canyon Direkte Verbindung: Schneller Zugang zu Autobahnen und Zentrum des Landes Hochklassige Stadt: hohe Lebensqualität, Exzellenzschulen, hochrangige Dienstleistungen Unterstützung für französischsprachige Familien: Schulen an die Kinder von Olim Hadashim angepasst, Schulassistenten und personalisierte Unterstützung Dynamisches und sicheres soziales Umfeld: perfekt für anspruchsvolle Familien und Investoren Typologien der Apartments verfügbar : • 3 Zimmer – 78 m2 + Terrasse von 13 m2 • 4 Zimmer – 95 m2 + Terrasse von 13 m2 • 5 Zimmer – 125 m2 + Terrasse von 90 m2 • 5 Zimmer – 123 m2 + Terrasse von 15 m2 High-End-Dienstleistungen: Keramik Granit Fliesen Porzellan 100 x 100 Parkett oder Fliesenzimmer Terrasse zur Auswahl: Fliesen / Parkett / Teak Zentralisierte Klimaanlage VRF neueste Generation Innentüren Design & High-End Benutzerdefinierte Küche mit Marmor Arbeitsplatte Badezimmer bis zur Decke gefliest Waschräume ausgesetzt Home Kinovorbereitung Elektrische Geschäfte im ganzen Haus Hochwertige Ventile Finanzbedingungen: • 7% bei Vertragsunterzeichnung • 13 % nach Erhalt der Genehmigung (Juni 2026) • 80% bei Auslieferung der Schlüssel (Juni 2029) Fester Preis ohne Indexierung

Standort auf der Karte

Givat Shmuel, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Eilat, Israel
von
$8,100
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Aschkelon, Israel
von
$495,900
Wohnviertel Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$5,70M
Wohnviertel Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles
Ramat Gan, Israel
von
$9,90M
Wohnviertel Holyland bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$4,35M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Netanja, Israel
von
$3,13M
Projekt Zangville — Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Khayat freut sich, ein exklusives Projekt in idealer Lage im Stadtzentrum von Netanya, auf der sehr ruhigen und gefragten Rue Zangville präsentieren. Dieser Bereich profitiert von allen Vorteilen des S…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
von
$461,700
In der neuen Nachbarschaft von Netivot, dem wachsenden Stadtteil Ramot Yoram, neben dem Bezirk Neve Sharone. Reine Investition. Große Auswahl an Wohnungen von 3 Zimmern bis Penthouse mit Garten Erdgeschoss. Lieferung in 2 Jahren mit Bankgarantie
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,59M
Im Herzen der Weißen Stadt, in einer ruhigen Straße in der Nähe des Boulevards Ben Gurion, wird ein neues 5-stöckiges Boutique-Gebäudeprojekt mit einer begrenzten Anzahl von Residenzen geboren – zu zeitgenössischer Architektur und inspiriert den Charakter des historischen Tel Aviv. Abbruch/…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen