  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Ra’anana, Israel

Tel-Aviv
43
Jerusalem
44
Netanja
4
Haifa
1
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Immeuble neuf vue magnifique
Wohnviertel Immeuble neuf vue magnifique
Wohnviertel Immeuble neuf vue magnifique
Wohnviertel Immeuble neuf vue magnifique
Ra’anana, Israel
von
$1,03M
neue Wohnung 3 p schöne Aussicht degagee. auf den Gärten Terrasse von 25 m2. Sukka. Süden und Westen. 2 Parkplätze in einem Keller. die Wohnung wird bis Juli 2026 bei 6200 sh/monat gemietet
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Ra’anana, Israel
von
$1,19M
Wohnung mit 5 Zimmern mit Terrasse Parkplatz und Keller. Terrasse von 10 m2. Schöne offene Küche. Erneuertes Gebäude mit Mamad. Stadtzentrum in der Nähe der Synagoge von Rav Pinto hat 2 nicht d arouza aber ruhig. Die Straße hat einen einzigartigen Sinn
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen