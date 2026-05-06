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Wohnquartier Immeuble neuf vue magnifique

Ra’anana, Israel
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$7,800
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ID: 35744
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

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Neue 3-Zimmer-Wohnung mit schönem Blick auf die Gärten. Terrasse von 25 m2. Sukka. Süd- und Westansicht. 2 Tiefgaragen und ein Keller.

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Ra’anana, Israel
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