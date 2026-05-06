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Wohnquartier Excellent emplacement

Ra’anana, Israel
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ID: 35784
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Schwartz, 15 Schwartz Garden

Über den Komplex

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Raanana wird gesucht. Nach Tama bauen. 4 Zimmer komplett renoviert. Große Zimmer. In der Nähe aller Geschäfte und Ariel School.

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Ra’anana, Israel
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