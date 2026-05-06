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Wohnquartier Au centre avec terrasse bel appartement calme

Ra’anana, Israel
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06.05.26
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ID: 35749
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Shai Agnon, 20

Über den Komplex

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In einer der begehrtesten Straßen von Raanana. Schöne Wohnung von 5 Zimmern im 2. Stock West Cote :. Terrasse 12 m2 und eine Sekunde von 6 m2 aus dem Schlafzimmer. Keine mamad.. miklat im Erdgeschoss sehr gepflegt. Das Gebäude ist zurück von der Straße. kleiner Garten auf jeder Seite, wo es möglich ist, seine Soucca zu setzen. Parkplatz. Parkplatz. Zu sehen

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Ra’anana, Israel
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