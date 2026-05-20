Wohnquartier Projet neuf givat chmouel

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Givat Shmouel Project – Die kleine Neuilly von Tel Aviv
Mordecai Khayat präsentiert ein außergewöhnliches Projekt, das sich in einem der beliebtesten Stadtteile Israels befindet.
Eine strategische Lage im Herzen von Givat Shmouel, in der Nähe von Synagogen, Geschäften und Straßen, die direkt nach Tel Aviv führen.
Warum in Givat Shmouel investieren?
? Ideale Lage: zwischen Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak und Bar Ilan University in der Nähe der Ofer Outdoor Canyon
Direkte Verbindung: Schneller Zugang zu Autobahnen und Zentrum des Landes
Hochklassige Stadt: hohe Lebensqualität, Exzellenzschulen, hochrangige Dienstleistungen
Unterstützung für französischsprachige Familien: Schulen an die Kinder von Olim Hadashim angepasst, Schulassistenten und personalisierte Unterstützung
Dynamisches und sicheres soziales Umfeld: perfekt für anspruchsvolle Familien und Investoren
Typologien der Apartments verfügbar :
• 3 Zimmer – 78 m2 + Terrasse von 13 m2
• 4 Zimmer – 95 m2 + Terrasse von 13 m2
• 5 Zimmer – 125 m2 + Terrasse von 90 m2
• 5 Zimmer – 123 m2 + Terrasse von 15 m2
High-End-Dienstleistungen:
Keramik Granit Fliesen Porzellan 100 x 100
Parkett oder Fliesenzimmer
Terrasse zur Auswahl: Fliesen / Parkett / Teak
Zentralisierte Klimaanlage VRF neueste Generation
Innentüren Design & High-End
Benutzerdefinierte Küche mit Marmor Arbeitsplatte
Badezimmer bis zur Decke gefliest
Waschräume ausgesetzt
Home Kinovorbereitung
Elektrische Geschäfte im ganzen Haus
Hochwertige Ventile
Finanzbedingungen:
• 7% bei Vertragsunterzeichnung
• 13 % nach Erhalt der Genehmigung (Juni 2026)
• 80% bei Auslieferung der Schlüssel (Juni 2029)
Fester Preis ohne Indexierung
Standort auf der Karte
Givat Shmuel, Israel
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Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
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