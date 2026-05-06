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Wohnquartier Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Ra’anana, Israel
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06.05.26
$1,90M
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ID: 35759
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Ostrovski

Über den Komplex

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Innenstadt Raanana. Duplex-Wohnung im 3. und obersten Stock. Immense Wohnzimmer. Atypische Wohnung mit viel Charme. Blick auf den Park. High Demand Street. Parkplatz.

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Ra’anana, Israel
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