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Wohnquartier Centre ville belle terrasse

Ra’anana, Israel
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ID: 35549
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Hafetz Haim, 19 Hafetz Haim Garden

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Neue Gelegenheit in Raanana – Hafetz Haim Street In der Nähe der Yhavne Schule, in einer Familie und nach Umwelt gesucht. Wohnung 4 Zimmer, sehr geräumig und angenehm zu leben : ✔️ 120 m2 Wohnfläche (160 m2 Arnona) ✔️ Schöne Terrasse von 25 m2, ideal für die Soucca ✔️ Großer Wohnraum ✔️ Mama ✔️ 2 Badezimmer ✔️ 2 Keller ✔️ 2 Parkplätze Eine Wohnung mit seltenen Volumen, gut gelegen, bietet einen echten Komfort des täglichen Lebens. ? Für weitere Informationen oder für einen Besuch kontaktieren Sie uns

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Ra’anana, Israel
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