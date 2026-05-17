  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier

Wohnquartier

Ra’anana, Israel
von
$9,10M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36595
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Atidim

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Luxusprojekt in Ra Nur 20% bis zur Lieferung bezahlen. Das Projekt umfasst einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Kinoraum und luxuriöse Geschäfte. Große Auswahl an Wohnungen und Penthouses zu außergewöhnlichen Vorverkaufspreisen, die nicht zurückkommen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns schnell. Luxusprojekt in Ra Bezahlen Sie nur 20% bis zur Lieferung. Das Projekt umfasst einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Kinoraum und luxuriöse Geschäfte. Eine große Auswahl an Wohnungen und Penthouses zu exklusiven Presale-Preisen, die nicht zurückkehren werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte bald.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Opportunite exceptionnelle excellent investissement a hadera avec forte demande locative ne cherchez plus
Chadera, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$3,94M
Wohnviertel Penthouse dexception a netivot maarav
Netivot, Israel
von
$788,900
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$480,200
Wohnviertel Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$5,25M
Sie sehen gerade
Wohnquartier
Ra’anana, Israel
von
$9,10M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Exceptionnelle maison recente de 7 pieces au quartier park
Wohnviertel Exceptionnelle maison recente de 7 pieces au quartier park
Wohnviertel Exceptionnelle maison recente de 7 pieces au quartier park
Wohnviertel Exceptionnelle maison recente de 7 pieces au quartier park
Wohnviertel Exceptionnelle maison recente de 7 pieces au quartier park
Alle anzeigen Wohnviertel Exceptionnelle maison recente de 7 pieces au quartier park
Wohnviertel Exceptionnelle maison recente de 7 pieces au quartier park
Chadera, Israel
von
$4,79M
Exklusiv bei RE/MAX Hadera, einem seltenen Privathaus von 7 Zimmern zum Verkauf im HaPark Bezirk Hadera, einer ruhigen und sehr begehrten Gegend! Situation: Dieses einzigartige Haus befindet sich am Ende einer schönen Wohn-und ruhigen Straße, am Rande des Park Bezirks, sehr angenehm und gef…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe appartement 4 pieces avec terrasse A deux pas du kikar et de la mer
Wohnviertel Superbe appartement 4 pieces avec terrasse A deux pas du kikar et de la mer
Netanja, Israel
von
$1,17M
Schöne 4-Zimmer-Wohnung im 9. Stock eines modernen Gebäudes in einem der begehrtesten Gegenden von Netanya, nur wenige Gehminuten von Kikar (Zentralplatz) und dem Strand entfernt. Die Wohnung bietet 111 m2 Wohnfläche sowie eine Terrasse von 17 m2 nordwestlich, so dass eine schöne Helligkeit…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$428,750
Tolles Geschäft am Strand in Ashdod: 2-Zimmer-Wohnung in der Residenz " Ashdod Beach", vor der Linie auf dem Tayelet, gegenüber dem Meer. Im 6. Stock mit zwei Liften bietet dieses Apartment einen Balkon mit Meerblick und eine ideale Anordnung: Eingang zu einem hellen Wohnzimmer, Küchenzeile…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen