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Wohnquartier Projet neuf givat chmouel

Givat Shmuel, Israel
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ID: 36809
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Givat Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

Über den Komplex

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Givat Shmouel Project – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein außergewöhnliches Projekt, das sich in einem der beliebtesten Stadtteile Israels befindet. Eine strategische Lage im Herzen von Givat Shmouel, in der Nähe von Synagogen, Geschäften und Straßen, die direkt nach Tel Aviv führen. Warum in Givat Shmouel investieren? ? Ideale Lage: zwischen Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak und Bar Ilan University in der Nähe der Ofer Outdoor Canyon Direkte Verbindung: Schneller Zugang zu Autobahnen und Zentrum des Landes Hochklassige Stadt: hohe Lebensqualität, Exzellenzschulen, hochrangige Dienstleistungen Unterstützung für französischsprachige Familien: Schulen an die Kinder von Olim Hadashim angepasst, Schulassistenten und personalisierte Unterstützung Dynamisches und sicheres soziales Umfeld: perfekt für anspruchsvolle Familien und Investoren Typologien der Apartments verfügbar : • 3 Zimmer – 78 m2 + Terrasse von 13 m2 • 4 Zimmer – 95 m2 + Terrasse von 13 m2 • 5 Zimmer – 125 m2 + Terrasse von 90 m2 • 5 Zimmer – 123 m2 + Terrasse von 15 m2 High-End-Dienstleistungen: Keramik Granit Fliesen Porzellan 100 x 100 Parkett oder Fliesenzimmer Terrasse zur Auswahl: Fliesen / Parkett / Teak Zentralisierte Klimaanlage VRF neueste Generation Innentüren Design & High-End Benutzerdefinierte Küche mit Marmor Arbeitsplatte Badezimmer bis zur Decke gefliest Waschräume ausgesetzt Home Kinovorbereitung Elektrische Geschäfte im ganzen Haus Hochwertige Ventile Finanzbedingungen: • 7% bei Vertragsunterzeichnung • 13 % nach Erhalt der Genehmigung (Juni 2026) • 80% bei Auslieferung der Schlüssel (Juni 2029) Fester Preis ohne Indexierung

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Givat Shmuel, Israel
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