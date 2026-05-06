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Wohnquartier Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee

Ra’anana, Israel
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ID: 35768
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

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Sehr neuer Gebäude von 6 Etagen. Charmante Duplex von 5 Zimmern von 158 m2 Netto (178 m2 Brutto) und 3 Bäder. Terrasse von 23 m2. Offene Aussicht. Schöne Cashew-Küche. 4 Schlafzimmer einschließlich mamad. Ein echter Nugget in der Innenstadt. Ebene 1: Wohn-/Esszimmer/Küche/Mamad und Bad. Ebene 2: 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer.

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Ra’anana, Israel
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