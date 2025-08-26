  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  Wohnquartier En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Wohnquartier En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Jerusalem, Israel
von
$1,43M
26.08.25
$1,43M
14.07.25
$1,33M
;
3
ID: 26915
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Das ist das neue Projekt an der Grenze zum Ramat Sharet Bait Vagan. - Ja. In der neuen Phase genießen Sie eine hervorragende Lage im Herzen der Nachbarschaft, eine optimale Topographie und eine Verbindung zwischen einer Stadtumgebung, Grünflächen, Parks in der Nähe und einem atemberaubenden Panoramablick auf Jerusalem. - Eine Residenz von 2 schönen 19-stöckigen Turm mit hohen Serviceleistungen, prestigeträchtige Lobby mit Deckenhöhe, voll ausgestatteten Fitnessraum und Business-Lounge. - Große Auswahl an Wohnungen von 3, 4 und 5 Zimmern bis zum Pentahouse . Alle Apartments sind mit VRF Klimaanlage, + Fußbodenheizung Elektrische Rollläden, Isolierverglasung etc. ausgestattet. Sehr flexibler Zeitplan; Lieferung 48 Monate .

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

Sie sehen gerade
Wohnquartier En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalem, Israel
von
$1,43M
