  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite

Wohnquartier Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite

Netanja, Israel
von
$1,01M
26.08.25
$1,01M
14.07.25
$941,015
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 26882
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich in der Bezirksanruf vor Kiriat Hasharon In der Nähe des neuen Zugangs zum Highway 2 (Tel Aviv/Haifa) Das Projekt Nevo Hasharon befindet sich in der Nähe des Landes Elystour, Synagoge, Supermarkt, Gan. Projektmerkmale Nevo Hasharon Komplex umfasst 2 leistungsstarke Wohntürme Der prestigeträchtige Wohnturm wird von Gärten und privaten Spielpark in der Residenz umgeben Das Projekt Nevo Hasharon erfüllt alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards Eine schöne Lobby einer sehr schönen Deckenhöhe Diese wird einen Wachposten und Dekoration von einer ausgewiesenen 4 luxuriösen und schnellen und modernen Aufzüge Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum und einen Spielplatz (jumbori) Begleitet wird das Projekt von einer Bankgarantie Charakteristics of the apartment Wohnung von 5 Zimmern Küste von einer Oberfläche:132m2+232m2 Terrasse Wohnung von 5 Zimmern Gesicht von einer Oberfläche: 117m+21m2 Terrasse Innenausstattung von hochstehende Fliesen Granit Porzellan 80/80 Fliesen Granit Porzellan in den Zimmern oder Parkett der Wahl. Terrasse Wahl Fliesen, Parkett oder Teak Zentrale Klimaanlage. Hochwertige Innentüren Küche Wahl, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplatte Badfliese hängen Toiletten Elektro-Shops in allen Haus Qualität Mischer Hahn Wohnung verkauft mit Parkplatz

Standort auf der Karte

Netanja, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Holyland bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Aschdod, Israel
von
$771,000
Wohnviertel Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Givat Shmuel, Israel
von
$1,26M
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,35M
Wohnviertel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalem, Israel
von
$690,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,01M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$711,000
Schönes neues Projekt im Herzen von Bat yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen Von 2 Zimmern bis Penthouse ab 1 900 000sh ALLE ANGABEN
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$2,13M
Neues Projekt über Herzilya in der neuen Nachbarschaft in der vogue Galil Yam. New Floor Boutique-Gebäude mit moderner Architektur gemischt mit dem Bauhaus-Stil von TLV. Hochrangige inländische und externe Dienstleistungen . Alle Apartments sind ausgestattet und möbliert. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$2,46M
Neues Projekt über Herzilya in der neuen Nachbarschaft in der vogue Galil Yam. New Floor Boutique-Gebäude mit moderner Architektur gemischt mit dem Bauhaus-Stil von TLV. Hochrangige inländische und externe Dienstleistungen . Alle Apartments sind ausgestattet und möbliert. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen