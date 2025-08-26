Wohnquartier Haut standing luxueux projet de qualite

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
New Luxury Residence im berühmten Stadtteil Mekor Haim in voller Ausdehnung,
Avital 3 ist ein 6stöckiges, luxuriöses Boutique-Gebäude, das von der führenden Firma Yoma Architect und Designer mit einem ultra zeitgenössischen Design mit Materialien und einer Bautechnik von höchster Qualität entworfen wurde. .
Große Auswahl an Wohnungen von: 2 Zimmer im Penthouse mit Garten Erdgeschoss.
- 2 Zimmer im Erdgeschoss von 44 m2 mit Garten von 16 m2
- 4 Zimmer Erdgeschoss von 117 m2 mit Garten von 142 m2
- 3 Zimmer von 83 m2 + Balkon von 3 m2
- 5 Zimmer von 112 m2 + Terrasse von 11 m2
- Penthouse 210 m2 Fläche 42 m2 Terrasse
.
Keller und Parkplatz für jede Wohnung.
Lieferung 30 Monate
Flexibler Zeitplan .
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
