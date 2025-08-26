Wohnquartier Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer hochrangigen Wohnprojekte auf Bat yam zu leben.
Ein neues Projekt in Bat Yam suchen
Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht
Project Blue & The City ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen, weniger als 3 Gehminuten von Bat Yam Tayellette und 4 Minuten vom Strand und weniger als 15 Minuten mit der Straßenbahn vom Zentrum von Tel Aviv entfernt
Blue & The City Project befindet sich in einer der gefragtesten Straßen der Stadt
Der Bauherr Rotchein, dessen Ruf nicht mehr zu erfüllen ist, hat bereits mehrere Projekte in allen Städten Israels durchgeführt.
Projektmerkmale
The Blue & The City Bat Das Yam-Projekt umfasst verschiedene Arten von Wohnungen von 2 Zimmern bis 5 Zimmern sowie ein Penthouse mit privatem Pool.
Naturstein und Aluminium Außenbeschichtung
Hochstehende Konstruktion
Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer schönen Deckenhöhe von 6 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen
Hochstehendes Fitnessstudio
4 Lifte inklusive chabbatic
Tiefgaragen
Lieferung in 3 Jahren
Bankgarantie
Apartment verfügt über
Boden im ganzen Haus 80x80
Zentrale Klimaanlage neueste Generation
Qualität Badezimmermöbel
Grohe Markenventil
Qualität Innentür
Anpassbare Küche
Elektrische Geschäfte in allen Haus
Ferienwohnung 2 Zimmer 70 m2 +9 m2 Terrasse
Ferienwohnung 4 Zimmer von 101m2 + 2 Terrasse von 9 m2 +3 m2
Ferienwohnung 5 Zimmer mit 128 m2+14m2 Terrasse
Standort auf der Karte
Bat Yam, Israel
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen