Wohnquartier Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite

Bat Yam, Israel
$1,37M
26.08.25
$1,37M
14.07.25
$1,28M
6
ID: 26857
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer hochrangigen Wohnprojekte auf Bat yam zu leben. Ein neues Projekt in Bat Yam suchen Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Blue & The City ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen, weniger als 3 Gehminuten von Bat Yam Tayellette und 4 Minuten vom Strand und weniger als 15 Minuten mit der Straßenbahn vom Zentrum von Tel Aviv entfernt Blue & The City Project befindet sich in einer der gefragtesten Straßen der Stadt Der Bauherr Rotchein, dessen Ruf nicht mehr zu erfüllen ist, hat bereits mehrere Projekte in allen Städten Israels durchgeführt. Projektmerkmale The Blue & The City Bat Das Yam-Projekt umfasst verschiedene Arten von Wohnungen von 2 Zimmern bis 5 Zimmern sowie ein Penthouse mit privatem Pool. Naturstein und Aluminium Außenbeschichtung Hochstehende Konstruktion Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer schönen Deckenhöhe von 6 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen Hochstehendes Fitnessstudio 4 Lifte inklusive chabbatic Tiefgaragen Lieferung in 3 Jahren Bankgarantie Apartment verfügt über Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage neueste Generation Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus Ferienwohnung 2 Zimmer 70 m2 +9 m2 Terrasse Ferienwohnung 4 Zimmer von 101m2 + 2 Terrasse von 9 m2 +3 m2 Ferienwohnung 5 Zimmer mit 128 m2+14m2 Terrasse

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
