  4. Wohnquartier Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa

Wohnquartier Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa

Haifa, Israel
$818,795
5
ID: 27953
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.09.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Haifa
  • Stadt
    Haifa

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

Русский Русский

Sonderangebot für den Start: zahlen Sie jetzt 400.000, und der Rest - nach einem speziellen Plan näher an der Siedlung, und ohne Bezug auf den Index. Die Anzahl der Wohnungen und die Dauer der Aktion sind begrenzt.

Über das Projekt

Geschlossenes Boutiqueviertel an der Kreuzung von Shoshanat ha-Carmel × ha-Ilanot × Dereh ha-Yam - maximale Privatsphäre, hoher Standard und Atmosphäre des Clublebens. Für Bewohner - eine eigene grüne Piazza mit Erholungsgebieten, Bänken und architektonische Beleuchtung. Die erste und einzige Tiefgarage in der Gegend. Designer Apartments mit nachdenklichen Spezifikationen

Lage: West Carmel, "White City"

In wenigen Minuten mit dem Auto - Matam Park, Carmel Center, Sammi Offer Stadium, Congress Center und Strände. Ruhige grüne Straßen zur gleichen Zeit - in der erstklassigen Lage von West Carmel: nah, zentral und bequem zu allem, immer.

Wohnungen.

  • 4 und 5 Zimmer - nur 2 Wohnungen auf dem Boden

  • Gärten auf den Erdgeschossen und Penthouses mit Panorama von Carmel und dem Meer

  • Hohe Standard-Oberflächen, durchdachte Layouts, Abstellräume

  • Jede Wohnung - privates Lager + 2 Parkplätze

Bereitschaft und Status

Die erste Etappe wurde bereits gebaut und besiedelt - kommen Sie, um die demonstrative "live" Straße zu sehen, grüne Räume und Stille, nur in privaten Vierteln verfügbar. Die neue Phase ist bereits im Aufbau.

Standort auf der Karte

Haifa, Israel
Wohnquartier Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haifa, Israel
von
$818,795
