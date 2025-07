Wohnquartier Superbe penthouse avec terrasse panoramique et jacuzzi au coeur de la ville

Magnificent Penthouse in der Nähe des lebhaften Zentrums Dizengoff in der Nähe aller Geschäfte und Restaurants Außergewöhnliches Penthouse mit einem unvergleichlichen Lebensstil: - Großer Raum: 4 helle und gut eingerichtete Zimmer - Optimaler Komfort: 3 geräumige Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit Ankleideraum - Wohlbefinden: 3 moderne und elegante Badezimmer - Oase der Entspannung : Immense private Terrasse von 60 m2 mit Jacuzzi für unvergessliche Momente der Entspannung - Gesamtfläche: 110 m2 für absoluten Komfort Stellen Sie sich vor, in Ihrem privaten Jacuzzi Star-Abends zu genießen, mit herrlichem Blick auf Tel Aviv. Diese Wohnung ist ein seltenes Juwel, ideal für Familien oder diejenigen, die Raum und Luxus im Herzen der Aktion schätzen.