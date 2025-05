Wohnquartier Votre nouveau chez vous a florentine 3 pieces avec balcon parking et lumiere naturelle jerusalem immobilier 026786595

Zu viel Kompromiss? Endlich ist dies eine Wohnung, die alle Boxen zickt. Zum Verkauf in einem neuen Wohnhaus (8 Jahre), mit Aufzug, Gegensprechanlage, Tiefgarage und Keller, ein 3 Zimmer hell im 3. Stock auf 7, bereit, sofort einzuziehen. Doppelbelichtung Süd und West Helles Wohnzimmer mit Balkon (5 m x 1,20 m) Offene amerikanische Küche + Essbereich Zwei komfortable Zimmer Modernes Badezimmer mit Toilette Umkehrbare Zentralklimaanlage Privatparkplatz + Keller 6 m2 Behinderter Zugang Cafés, Buslinien und Synagoge Gabriel Sheheba schließen Ein seltenes Anwesen, in einem gesuchten Gebiet von Tel Aviv, an der Grenze von Neve Tzedek.