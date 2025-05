Wohnquartier Emplacement ideal

Im Herzen von Baka! Am Fuße der zukünftigen Tramway im Bau. In einem Gebäude nach Tama 38, 2 Zimmerwohnung 42m2 hell mit Balkon und schönem und grünem Blick. 2 Orientierungen, zentrale Klimaanlage, investierte Küche, geräumiges Badezimmer. Lift von Shabbat und die Wohnung ist eine der einzigen, die einen überdachten Parkplatz (im Cadastre registriert) haben, Ideale Lage in der Nähe der Derech Beth Lehem Street, 3 Gehminuten von Beth Hanatsiv entfernt, wo Restaurants, medizinische Dienstleistungen, Bank und andere sind!