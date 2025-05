Wohnquartier Pied-a-terre haute couture au coeur de jerusalem - jerusalem immobilier 026786595

Exquisite Luxuswohnung im Herzen von Jerusalem Entdecken Sie die Quintessenz des Luxuslebens im lebendigen Zentrum von Jerusalem. Diese hervorragende Wohnung befindet sich im 2. Stock eines renommierten Gebäudes mit einem intelligenten Aufzug an der Spitze der Technologie, bietet einen unvergleichlichen Lebensstil. Hauptmerkmale: Geräumig und hell: genießen Sie reichlich natürliches Licht und geräumige Möbel für Komfort und Eleganz. Möbeldesign: Die Wohnung ist komplett möbliert mit kundenspezifischen Räumen von renommierten Designern verkauft und garantiert eine Atmosphäre von Raffinesse und Stil. Privater Balkon: Ein charmanter Balkon erstreckt sich vom Wohnzimmer, ideal um die ruhige Stadtlandschaft zu genießen. Gourmet-Küche: mit hochwertigen Marmor-Finishs und einem Doppelwaschbecken, amerikanische Küche ist der Traum eines Kochs. Hotel-Stil Zimmer: das Hauptschlafzimmer atmet Luxus, erinnert an eine Fünf-Sterne-Hotel-Suite, bietet einen ruhigen Rückzug. Sicheres Zimmer: ausgestattet mit einem sicheren Raum für Ruhe des Geistes. Zwei luxuriöse Badezimmer: Jedes Badezimmer ist sorgfältig gestaltet mit High-End-Ausrüstung und Oberflächen. Zentrale Luft Zustand: Übernachten Sie ganzjährig mit einer modernen Zentralklimaanlage. Parkplatz und Rezeption: Die Unterkunft verfügt über einen privaten Parkplatz und Zugang zu einem exklusiven Empfangsraum, ideal für Gäste. Dachterrasse: Genießen Sie einen Panoramablick von der großen Terrasse im 10. Stock, einen perfekten Ort zum Entspannen und unterhalten. Standort: Nur wenige Minuten von der Westwand entfernt befindet sich diese Wohnung in einem der begehrtesten Orte in Jerusalem. Es ist mehr als nur ein Haus, es ist ein Lebensstil. Verpassen Sie nicht diese seltene Gelegenheit, ein Stück Luxus in einer der historischen Städte der Welt zu besitzen. Kontaktieren Sie uns heute für einen privaten Besuch.