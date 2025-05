Wohnquartier Maison mitoyenne rare a la vente

Neu auf dem Markt! Im Bezirk Ramat Sharet an der Grenze Bayit Vagan, in einer ruhigen und Pavillon Straße, sehr gefragte Lage. Haus von 280m2 Netz mit einem schönen privaten Innenhof von 150m2. Auf 3 Etagen, sehr geräumig und hell, großes Wohnzimmer und separate Küche, Master-Suite auf der obersten Etage, Balkone der Schlafzimmer, 4 Badezimmer. In ausgezeichnetem Zustand verfügt das Haus auch über eine Mieteinheit von 3 Zimmern mit eigenem Eingang, 2 Parkplätze und einen Keller.