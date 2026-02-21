  1. Realting.com
Wohnquartier Bien agence

Aschkelon, Israel
von
$642,675
20.02.26
$642,675
16.03.25
$612,362
24.02.25
$614,106
;
7
ID: 25156
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnquartier Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$642,675
Andere Komplexe
Wohnviertel Mini penthouse dexception a vendre
Wohnviertel Mini penthouse dexception a vendre
Wohnviertel Mini penthouse dexception a vendre
Wohnviertel Mini penthouse dexception a vendre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Im renommierten Norden von Tel Aviv, zwischen Rabin Square und Kikar Hamedina Square! Was erwartet Sie: Das Hotel liegt in einem renovierten und sauberen Gebäude Auf einer Ebene mit Blick auf die Außenseite 4 geräumige Zimmer – 128 m2 Zwei große Terrassen: 27 m2 und 6 m2, beide mit High…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$9,405
LOOKEN - UNSERE WISSENSCHAFT - HIGH-GAME APPARTMENT 4 TEILE MIT PARKEN UND TERRASS Fläche: 135 m2 + Terrasse von 12 m2 4 Stück 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer, 3 Toiletten Möbliert (Option ohne Möbel) 1 Parkplatz Meerblick Luxustour mit allen Annehmlichkeiten: Spa, Fitnessraum, Schwimmbad…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$924,825
Verpassen Sie es nicht! Wohnung 2 Zimmer mit Terrasse zum Verkauf in Tel Aviv. 2 Schritte vom Rotschild Boulevard. ist nah an allem im Herzen von Tel aviv. Ideal für einen Fuß an Land. neue Gebäude
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
